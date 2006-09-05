معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در گفتگو با مهر: تدابير خاصي براي سال پيامبر اعظم(ص) در نظر گرفته شده است

حجت الاسلام سيد جواد موسوي هوايي معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اينكه 6 ماه از سال پيامبر اكرم (ص) گذشته است، طي سه ماه اول درباره چگونگي استفاده از بودجه برنامه ريزي و پس از آن اجراي امور را در دستور كار قرار داديم.

وي با اشاره به تدابيري كه در اين ايام ديده شده است، گفت: 70 درصد كار براي سال پيامبر اعظم (ص) پيش رفته است و ادامه آن در شرف انجام است.

حجت الاسلام سيد جواد موسوي هوايي به اقدامات سازمان در خصوص سال نبي اكرم (ص) اشاره كرد و ياد آور شد: 8 تا 10 عنوان كتاب مرتبط با پيامبر(ص) تأييد شده و از سوي ديگر لوحهاي فشرده "نسيم رحمت" با محوريت وجود پيامبر اكرم(ص) براي روحانيون در نظر گرفته شده است.

وي گفت: در تبلغات شهري و توليد فيلمهاي تبليغات ديني محوريت مباحث سيره و سنت انجام مي شود كه 50 درصد آن پيش رفته و باقي كار در دست اقدام است . در تبليغات شهري، تابلوهاي شهري با همكاري شهرداري تهران و شهرهاي بزرگ كشور نصب مي شود كه در آنها جملات پيامبر اكرم (ص) در اشكال مناسب، جذاب و گيرا در انظار مردم قرار مي گيرند.

معاون پژوهشي و آموزشي سازمان تبليغات اسلامي با بيان اينكه انجام زيرنويسهاي تلويزيوني در سريالهايي كه مورد علاقه بيشتر مردم قرار دارند در برنامه هاي كاري قرار گرفته اند، اظهار داشت: در سريالهاي اخلاقي كه از تلويزيون پخش مي شوند، سعي بر اين است تا مباحثي از پيامبر اكرم (ص) زير نويس شود كه اخلاق الهي و راهبرد اخلاق الهي را به دنبال داشته باشد.

وي به بخش ديگر از فعاليتهاي سازمان در مورد سال پيامبر اعظم (ص) اشاره و تأكيد كرد: گفتمانهاي مختلف براي مخاطبان دانشجو در 20 استان انجام شده است كه تا اواخر شهريور ماه ادامه دارد. در دانشگاههاي مختلف با محوريت پيامبر اكرم (ص) پس از شهريور ماه گفتمانهاي دانشجويي انجام خواهد شد كه تعداد آنها يكهزار گفتمان است، طي اين گفتمانها جوانها پس از ثبت نام، جزواتي دريافت مي كنند كه در گفتمانهاي پرسش و پاسخ شركت كرده، سؤالات خود را مطرح، مباحث مورد نظر را بررسي مي كنند و سپس به آنها جوايزي براي تشويق اهدا مي شود.

حجت الاسلام سيد جواد موسوي هوايي در ادامه به اعزام مبلغ به استانهاي مختلف اشاره كرد و ياد آور شد: محتواي سخنراني اين مبلغان براي ماه مبارك رمضان وجود مقدس پيامبر اكرم (ص) است و روشهاي خانوادگي - اجتماعي، مباحث حكومتي و عدالت محوري از عنوانهايي هستند كه از سوي تقريبا 25 هزار مبلغ در ماه مبارك رمضان مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند .