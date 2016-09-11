۳۳ درصد از واحدهای تولیدی استان ایلام نیمه فعال یا تعطیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله نصیری روز یکشنبه در جریان بازدید استاندار ایلام از تعدادی از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی ایلام اظهار داشت: ۹ هزار و ۱۷۱ نفر در ۵۵۳ واحد صنعتی این استان مشغول بکار هستند.

وی افزود: ۱۸۳ واحد از مراکز تولیدی این استان به شکل نیمه فعال بوده یا تعطیل هستند.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت ایلام یادآور شد: دولت تدبیر و امید به منظور احیای واحدهای مشکل دار تسهیلات مناسبی را در نظر گرفته و در استان نیز بر اساس ارزیابی های صورت گرفته ۱۱۶ واحد قابلیت راه اندازی مجدد دارند که از ابتدای سال جاری تاکنون زمینه احیای ۳۵ واحد فراهم شده است.

نصیری اعتبار مورد نیاز برای احیای واحدهای نیمه فعال و تعطیل این استان را یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

گفتنی است استاندار ایلام در این بازدید در جریان روند فعالیت شرکت های حوله بافی قائم ، ایلام ایوان لایه، چیپس حسن بیگی، شوری جات و ترشی جات ساجدی (تعاونی ۴۴۵) قرار گرفت.