۵ سرویس مخابراتی در تله کام رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مخابرات استان تهران، از ۵ سرویس جدید VDSL۲، سرویس پیام صوتی(VMS)، IP ثابت، دیتافون و وای فای عمومی در هفدهمین تلکام تهران رونمایی می کند.

تله کام تهران ۲۰۱۶ چهارم تا هفتم مهرماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

شرکت مخابرات ایران به همراه شرکتهای تابعه خود همچون شرکت مخابرات استان تهران، همراه اول، جیرینگ، خدمات اول مخابرات، تالیا، گروه ضحی کیش، کابل شهید قندی، آی سیما و تله پرومو تحت عنوان گروه مخابرات ایران در این نمایشگاه به ارائه آخرین دستاوردها و سرویس های مخابراتی خود خواهد پرداخت.