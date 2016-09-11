تیم هندبال هدف پویان جوان قم گام نخست را محکم برداشت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات هندبال جوانان دختر منطقه ۲ کشور امروز یکشنبه در قم آغاز شد و ۷ تیم حاضر در این مسابقات در دور نخست این دیدارها به میدان رفتند که با نخستین پیروزی برای نماینده هندبال قم همراه بود.



تیم‌های هندبال هدف پویان جوان قم و هیئت هندبال البرز ظهر یکشنبه در سالن نرگس قم برابر هم به میدان رفتند که این مسابقه با پیروزی ۱۳ بر ۱۲ تیم هدف پویان قم همراه بود و بدین ترتیب میزبان گام نخست را در این رقابت‌ها محکم برداشت.



هدف پویان در حالی بر نماینده استان البرز غلبه کرد که کارشناسان هندبال، این مسابقه را فینال زودهنگام این مسابقات ارزیابی می‌کنند و انتظار دارند این ۲ تیم بار دیگر در دیدار نهایی مسابقات یکدیگر را ملاقات کنند.



در دیگر مسابقات برگزار شده امروز تیم جنوب غرب تهران در یک دیدار نزدیک با نتیجه ۲۰ بر ۱۹ برابر آزاد تهران به پیروزی رسید و مسابقه تیم‌های تهرانی ثامنات و امید با تساوی ۱۳ بر ۱۳ همراه بود.



در ادامه این مسابقات، امروز تیم‌های امید و جنوب غرب تهران با هم روبرو می‌شوند و تیم‌های تهرانی ثامنات و آزاد یکی دیگر از بازی‌های امروز را برگزار می کنند و در نهایت هیئت هندبال البرز با استقلال جنوب تهران مسابقه می‌دهد.



هدایت تیم هندبال هدف پویان قم بر عهده زهرا احمدی نیا است و در ترکیب این تیم چند بازیکن از تیم لیگ برتری هدف پویان از جمله نوریه عباسی پدیده لیگ برتر هندبال در سال ۹۴، فاطمه راد صفت، هانیه خسروی، فاطمه مریدی و فاطمه رجبی نیز حضور دارند که نوریه عباسی بازیکن دارای سابقه ملی هدف پویان است.

فاطمه فتحی، ستایش قمری، بیتا بهرامی، فاطمه رادصفت، رقیه نجفی، فاطمه رجبی، فاطمه مریدی، ریحانه ازندریانی، رعنا سامانی، فاطمه شادمهر، نوریه عباسی، زهرا خوش‌لهجه‌ منفرد، هانیه خسروی و منیره‌السادات برقعی نفرات تیم هندبال جوانان دختر قم محسوب می‌شوند.