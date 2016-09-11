پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استان بوشهر تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر یکشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان بوشهر اظهار داشت: برنامهریزی و تلاش گستردهای از سوی دولت برای تحقق اهداف مد نظر در زمینه اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است و در استان بوشهر نیز شاهد اهتمام ویژه ای در این زمینه هستیم.
وی از توسعه فضای کسب و کار در سطح استان به عنوان یکی از برنامههای اقتصاد مقاومتی یاد کرد و ادامه داد: اجرای این برنامهها زمینهساز توسعه اشتغال در سطح استان و افزایش میزان تولید خواهد شد.
استاندار بوشهر با اشاره به نقش بسیار مهم و حساس بانکها در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بیان کرد: پرداخت تسهیلات به واحدهای متقاضی دریافت وام در دستور کار است که این روند اصلاح شده و بهبود یافته و نیاز است که بیش از پیش بهبود یابد.
وی خواستار اصلاح روشهای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی استان بوشهر شد و افزود: کارگروه تخصصی مسئولان صنایع با بانکهای عامل برای رفع مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی راکد، نیمه تمام و نیمه فعال تشکیل میشود.
سالاری با اشاره به اینکه ارائه این تسهیلات نقش مهمی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش تولید دارد، بیان کرد: بانک باید روند ارائه تسهیلات را تسریع کنند تا شاهد رفع مشکلات واحدها باشیم.
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