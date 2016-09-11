به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، جعفر زارعی زاده افزود: استان بوشهر به دلیل وجود آبوهوای گرم و مرطوب از استانهایی است که گونههای مختلف عقرب در آن وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه عقربها هزار و ۴۰۰ گونه دارند که بین ۲۰ تا ۵۰ گونه آنها سمی هستند افزود: خطرناکترین و کشندهترین عقرب موجود در استان گونهای است که در اصطلاح محلی به آن گاردیوم گفته میشود که رنگ زرد مایل به قهوهای داشته و خطی سیاهرنگ بر روی شکم او وجود دارد.
متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: ازآنجاییکه گزش این نوع عقرب بدون درد بوده و فرد متوجه احساس درد نمیشود ممکن است ساعات اولیه علائمی در او ظاهرنشده و باگذشت زمان و پیشرفت سم در بدن، فرد دچار علائم عقرب گزیدگی شود.
وی تصریح کرد: بیقراری، تاری دید، سرگیجه، استفراغ و حالت تهوع و عدم تمرکز از علائم عقرب گزیدگی محسوب شده و بهمرور که علائم در فرد پیشرفت میکند ممکن است دچار خونریزی از بعضی از نواحی بدن مانند گوش، چشم، بینی و یا خون در ادرار شود که در صورت عدم درمان بهموقع ممکن است منجر به مرگ بیمار شود.
دکتر زارعی زاده بیان کرد: علائم عقرب گزیدگی در ابتدا بهصورت درد در ناحیه گزش، سپس با خارش، تورم، قرمزی و بیحسی در محل گزش همراه است که باگذشت زمان این بیحسی بهکل اندام سرایت میکند.
وی با اشاره به اینکه حدود شش تا هفت گونه عقرب سمی در کشور وجود دارد و خوشبختانه سرم ضد عقرب برای آنان ساختهشده است خاطرنشان کرد: علائم عقرب گزیدگی بهطورمعمول پنجتا شش ساعت بعد از گزش ایجاد میشود و در مواردی که فرد مشکوک به عقرب گزیدگی است باید تا ۲۴ ساعت در بیمارستان و تحت مراقبت قرار گیرد زیرا در خیلی از موارد فرد تا دو ساعت اول هیچگونه علائمی نداشته و در ساعات آینده علائم بهمرور خود را نشان میدهد.
متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: هر چه فرد بیمار دیرتر به پزشک مراجعه کند آسیبهای جدیتری به بدن او وارد خواهد شد بهخصوص در کودکان و افراد سالخورده که حساسیت بیشتری نسبت به عقرب گزیدگی دارند توصیه میشود بهمحض دیدن علایم مشکوک به بیمارستان و مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کنند تا از عواقب جبرانناپذیری که ممکن است به بدن آنها وارد شود پیشگیری کنند.
زارعی زاده تصریح کرد: ایران در جمع سه کشور با آمار عقرب گزیدگی بالا قرار دارد که جلوگیری از رفتن به مکانهای مخروبه، بستن درز و شکافهای دیوار و توجه به مکان بازی کودکان ازجمله مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: نخستین اقدام در خصوص عقربگزیدگی مطمئن شدن از امنیت مکان برای پرهیز از گزشهای متوالی بوده همچنین باید عضو گزش را بیحرکت و پایینتر از سطح قلب نگهداری کرده و حتماً دو تا سه سانتیمتر بالاتر از محل گزش را با استفاده از پارچه ببندیم.
متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: درگذشته محل گزش را بریده و بهوسیله مکیدن سعی میکردند سم را از بدن خارج کنند که کاملاً غیراصولی و غلط بوده و بههیچوجه چنین کاری توصیه نمیشود.
زارعی زاده افزود: برای کاهش درد در محل گزش میتوان از آب یخ استفاده کرد و سپس در اولین زمان باید فرد را به نزدیکترین مرکز درمانی برسانیم.
متخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: طبق میانگین کشوری بین ۲ تا ۵ درصد عقربگزیدگیها منجر به مرگ میشود که معمولاً افراد فوتشده آنهایی هستند که به پزشک مراجعه نکرده و یا دیر مراجعه کردهاند زیرا با پیشرفت علائم، فرد بیمار دچار خونریزی، افت فشار، تنگی نفس و مشکلات ریوی شده که تزریق سرم ضد عقرب نیز نمیتواند فرد را از مرگ نجات دهد.
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