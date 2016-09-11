به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، یک سارق حرفه ای بعد از دستگیری در عملیات پلیس استان مرکزی، به شش فقره سرقت از منزل شهروندان ساوجی اعتراف کرد.

پرویز اسدی، فرمانده انتظامی شهرستان ساوه در این رابطه گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهرستان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و ماموران کلانتری ۱۲ ساوه، سارقی حرفه ای و سابقه دار را در رابطه با سرقت های انجام شده شناسایی کردند.

وی افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی، متهم پرونده دستگیر و در بازجویی ها، به شش فقره سرقت از منزل شهروندان اعتراف کرد و برای برخورد قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

کشف ۴۴کیلوگرم تریاک و دستگیری۳قاچاقچی موادمخدر

۴۴ کیلوگرم ماده مخدر تریاک در عملیات های روز گذشته پلیس در استان کشف شد و سه قاچاقچی مواد مخدر نیز دستگیر شدند.

احمدرضا چگنی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان مرکزی در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در یکی از شهرستان های استان از حمل مواد مخدر توسط یک قاچاقچی سابقه دار مطلع شدند و در عملیاتی غافلگیرانه، خودروی فرد قاچاقچی شناسایی و متوقف شد که در بازرسی از آن ۴۰کیلوگرم ماده مخدر تریاک کشف شد.

وی ادامه داد: در عملیاتی دیگر نیز ماموران پلیس در یکی از محورهای مواصلاتی استان موفق شدند در عملیات دستگیری یک توزیع کننده مواد مخدر، چهار کیلوگرم تریاک را کشف کنند که در این عملیات خودروی سواری متهم نیز توقیف شد.

چگنی یادآور شد: سه متهم در این رابطه دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.