بانک ها نقش مهمی در رفع موانع تولید در چهارمحال و بختیاری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر یک شنبه در نشست گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: در مسیر سرمایه‌گذاری و تولید نسبت به دوره های قبل هنوز موانعی وجود دارد و سیستم بانکی در این زمینه باید بیش از گذشته همکاری داشته باشد که رونق و ایجاد اشتغال در استان به وجود آید.

وی بیان کرد: متوسط پرداختی تسهیلات کشور ۱۵درصد، در حالی که در استان ما این میزان ۹درصد است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در پروژه های استان اشتغالزایی خوبی صورت گرفته است، ادامه داد: در پتروشیمی لردگان برای بیش از ۵۵۰ نفر اشتغال ایجاد شده است و حدود ۲۰۰نفر در حال گزینش هستند.

وی یادآور دش: همزمان با هفته دولت هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح شده که ظرف ۲ماه آینده در سفر رییس‌جمهور به استان یک هزار و ۱۰۰میلیارد تومان از پروژه های بزرگ استان به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: باید برای تحقق اهداف در زمینه تولید، باید بخش خصوصی و بخش دولتی همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید در ستاد اقتصاد مقاومتی حضور قوی تر داشته باشند و مشکلات را با جزئیات بیان کنند تا بررسی و در نهایت برطرف شوند.