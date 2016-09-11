ضایعات محصولات باغی در کشور پنج میلیون تن است

به گزارش خبرنگار مهر، نعمان غلامی ظهر یکشنبه در کارگروه اقتصادی بسیج سازندگی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج افزود: این امر ایجاد صنایع تبدیلی در استانهای مختلف کشور ضروری می کند.

وی بیان داشت: به عنوان مثال در شهرستان سمیرم سالانه ۴۰۰ هزار تن سیب تولید می‌شود که از این میزان ۵۰ هزار تن آن به ضایعات تبدیل می شود.

غلامی افزود: ایجاد صنایع تبدیلی نیاز مهمی برای استانهای دارای محصولات کشاورزی و باغی است.

وی اظهار داشت: بر این اساس این سازمان از ایجاد صنایع تبدیلی در مناطق مستعد کشاورزی و باغداری حمایت می کند.

غلامی تصریح کرد: در این راستا در هر شهرستان یکمحصول تولیدی انتخاب و صنایع تبدیلی برای این محصول ایجاد خواهد شد.

وی افزود: کمک به ایجاد صنایع تبدیلی خانگی از اولویت‌های این سازمان در راستای حمایت از تولید داخلی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.