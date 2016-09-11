راهپیمایی«پیوندباولایت، میثاق با شهیدان»درصومعه سرابرگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل صدیقی در جلسه هماهنگی ستاد بزرگداشت مراسم های عید «غدیرخم» که عصر یکشنبه در سالن جلسات فرمانداری صومعه سرا برگزار شد، اظهار کرد: ستاد غدیر شهرستان صومعه سرا در حال تدوین برنامه و جشن های متنوعی برای این عید برزگ مسلمانان است.

وی با بیان اینکه امروز دشمن به دنبال تضعیف جایگاه ولایت در میان جوامع اسلامی است، افزود: عید «غدیرخم» فرصت مناسبی برای تبیین جایگاه ولایت و امامت برای مردم جامعه است.

امام جمعه صومعه سرا بااشاره به اینکه حادثه «غدیر خم» دین اسلام تکمیل کرد و ریشه نبوت بین جامعه مسلمانان بیش از پیش محکم شد، گفت: وجود وحدت میان امت اسلامی سبب می شود دشمنان و استکبار هرگز نتوانند بر مسلمانان غلبه کنند.

وی در ادامه به برنامه های ستاد غدیر شهرستان صومعه سرا اشاره و خاطرنشان کرد: آذین بندی معابرعمومی، برپایی جشن های غدیر در سطح مساجد و بازسازی واقعه «غدیرخم» با مشارکت سپاه ناحیه صومعه سرا بخشی از برنامه های این روز است.

حجت الاسلام صدیقی تصریح کرد: برگزاری این برنامه بزرگ نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه های اجرایی شهرستان صومعه سرا است که مسئولان این دستگاه اهتمام ویژه ای در این خصوص انجام دهند.

وی همچنین به برگزاری راهپیمایی بزرگ «پیوند با ولایت، میثاق با شهیدان» همانند سال های گذشته در روز «عید غدیر خم» در صومعه سرا اشاره کرد و گفت: این راهپیمایی رأس ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۳۰ شهریور ماه برگزار می شود.

امام جمعه صومعه سرا یادآورشد: این راهپیمایی از مزار شهدای مسجد جعفری (مصلای) تا مزار شهدای بقعه متبرکه آقا مهدی آقا صومعه سرا برگزار می شود.