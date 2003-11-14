وزير دفاع آمريكا خواستار اعزام نيروهاي ژاپن و كره جنوبي به عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان، دونالد رامسفلد وزير دفاع آمريكا دراولين مرحله از سفر آسيايي خود به منظور ديدار با مقامات ژاپني وارد توكيو پايتخت اين كشور شد .

رامسفلد در ديدار با جونيچيرو كويزومي نخست وزير ژاپن در خصوص مسئله عراق به گفتگو و تبادل نظر پرداخت . دولت ژاپن ديروز اعلام كرد: تحت هيچ شرايطي به عراق نيرو اعزام نمي كند. اين در حالي است كه مقامات اين كشور پيش ازاين اعلام كرده بودند كه در آستانه سال نو مسيحي به اين كشور نيروي نظامي اعزام مي كنند.

وزيردفاع آمريكا با اشاره به اوضاع عراق از دو كشور ژاپن و كره جنوبي خواسته است تا نيروهاي نظامي خود را به اين كشور اعزام نمايند.

دونالد رامسفلد همچنين قرار است براي ديدار با مقامات كره جنوبي و گفتگو پيرامون مسئله عراق به اين كشورنيز سفر كند.