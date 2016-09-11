به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از صدا و سیمای مرکز زنجان، مرتضی صفری در دیدار نماینده مردم زنجان و طارم در خانه ملت، با اشاره به پوشش ۹۰ درصدی دیجیتال در استان و مطالبه جدی ساکنان سایر نواحی باقیمانده در خصوص بهرهمندی از شبکههای دیجیتال، افزود: در صورت تامین اعتبارات لازم در آینده نزدیک باقیمانده مناطق استان هم تحت پوشش برنامههای دیجیتال قرار خواهد گرفت.
وی در خصوص اجرا و تکمیل پروژه سیگنالرسانی زمینی به شهرستان طارم و مطالبه جدی مردم این شهرستان، ادامه داد: با پیگیریهای صورت گرفته، این پروژه در دستور کار سازمان قرار دارد، لیکن نیازمند حمایت جدی مسئولان استان برای تکمیل این پروژه مهم هستیم.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار، ارتباطات رسانهای را از عوامل توسعه هر منطقه دانست و گفت: تبیین توانمندیهای محلی و جذب گردشگر و سرمایهگذار از طریق رسانه ملی و استانی عامل محرومیتزدایی و توسعه است.
علی وقفچی با قدردانی از نگاه عدالتمحور رسانه استانی در پرداخت به نواحی مختلف استان، بر پیگیری و رفع مشکلات اعتباری در خصوص تکمیل پوشش دیجیتال تاکید کرد.
وقفچی پس از این دیدار با حضور در برنامه تلویزیونی «با نمایندگان»، برنامههای خود را در خصوص حوزه انتخابیه زنجان و طارم تبیین کرد.
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