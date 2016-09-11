۸۳۰۰ انشعاب غیر مجازدرکهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی لدنی‌نژاد ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ هزار و ۵۰۰ انشعاب غیرمجاز در استان شناسایی شد.

وی بیان داشت: از این تعداد ۷۸ درصد انشعابات غیر مجاز مربوط به آب و ۲۲ درصد نیز مربوط به فاضلاب بود.

لدنی نژاد تصریح کرد: در این راستا تعامل و همکاری دهیاران و بخشداران استان بسیار ضروری است.

وی با بیان اینکه فرهنگسازی در این راستا یک ضورت است، گفت: استفاده از انشعابات غیرمجاز ریشه در ناآگاهی دارد و نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی باید در این راستا مشارکت بیشتری داشته باشند.

لدنی نژاد اظهار داشت: فرآیند شناسایی و جمع آوری انشعابات غیر مجاز از سال گذشته شروع شد و همچنان ادامه دارد.