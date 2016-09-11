۵۰ درصد حریم رودخانه های کشور در دست متصرفان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولی‌ها ظهر یکشنبه در طرح آزادسازی و بازگشایی رودخانه کشف رود و مسیلهای فرعی در محدوده مشهد در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: حدود ۱۴۰هزار کیلومتر حریم رودخانه در سراسر کشور وجود دارد که ۵۰ درصد این میزان مربوط به رودخانه های دائمی است.

وی با بیان اینکه ۵۰ درصد حریم رودخانه‌های دائمی کشور، معادل ۳۵ هزار کیلومتر در دست متصرفان است، افزود: برای رفع تصرف حریم رودخانه ها سه اقدام تعیین حد بستر و حریم رودخانه، علامت گذاری حریم و آزاد سازی حریم و بستر رودخانه ها را در دستور کار قرار دادیم.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه تاکنون ۷۰ کیلومتر از بستر کشف رود آزاد سازی شده، ادامه داد: جدا از اهمیت و ارزشمندی آزاد سازی ۱۲۰۰ هکتار از اراضی حریم کشف رود و بحث های محیط زیستی و کنترل سیلاب، موضوع هماهنگی متولیان و دستگاه های ذیربط در انجام پروژه کشف رود بی نظیر است و باید گزارش این کار به عنوان یک کارگاه آموزشی در سطح ملی مطرح شود.

وی عنوان کرد: در ابتدای دولت یازدهم، برگزاری نشست‌های مشترک و اختصاص بخشی از زمان و اعتبارات به مدیریت حوزه آب غیرسازه‌ای، یکی از بحث‌ها و سیاست‌های وزارت نیرو بود.

حاج رسولی‌ها یادآور شد: در شش ماه اول سال ۹۶ سد ابیورد آب گیری می‌شود تا سه پروژه ای که رئیس جمهور در سفر استانی قول داده بود، محقق شود.

وی با بیان اینکه در بخش آزاد سازی سقف اعتبارات در سال ۹۵ به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافته، ادامه داد: متاسفانه با مشکل نقدینگی مواجه هستیم و در صورت رفع این مشکل و بهبود شرایط نقدینگی، اثر بخشی توزیع اعتبارات در بخش آب نمایان می‌شود.

مشاور وزیر نیرو اظهار کرد: اعتبارات بخش مدیریتی در حوزه تعادل بخشی در سال ۹۳ حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بود که این مقدار در سال ۹۵ به ۲۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی گفت: پیش از این، از سه هزار ملیارد تومان بودجه عمرانی، تنها ۳۰ میلیارد تومان به بخش تعادل بخشی اختصاص می‌یافت در حالیکه در سال ۹۵ از مجموع دو هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی آب، ۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد به به بخش تعادل بخشی اختصاص یافته است و در سال ۹۴ که فقط ۳۸ درصد اعتبارات حوزه آب تخصیص یافته بود، تخصیص اعتبار بخش تعادل بخشی ۴۰ تا ۴۳ درصد بود.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران بیان کرد: در کنار بحث‌های سازه‌ای و در سال‌های برنامه پنجم، در موضوع برخورد با چاه‌های غیر مجاز در سال ۹۴ حدود هفت هزار و ۸۰۰ حلقه چاه مسدود شده است اما این آمار به منظور هدف‌گذاری در راستای اقتصاد مقاومتی در سال جاری به ۲۰ هزار حلقه افزایش یافته است.

وی با اشاره به استقرار ۸۰۰ گروه گشت و بازرسی در دشت های سطح کشور برای جلوگیری از حفر چاه های غیر مجاز، عنوان کرد: در طی چند سال اخیر حدود پنج هزار کنتور هوشمند بر چاه‌های مجاز نصب شده که در سال جاری به عدد ۵۰ هزار رسیده است و هفت هزار کنتور حجمی نیز برنامه ریزی شده است.

مشاور وزیر نیرو به اهمیت آموزش‌های همگانی اشاره کرد و افزود: با آموزش همگانی می‌توان بحث‌های مدیریت اجرایی را بهبود بخشید.

وی عنوان کرد: بیش از پنج میلیارد و ۷۰۰ میلیون متر مکعب کسری مخازن آب کشور در سال است که خراسان رضوی بیشترین میزان کسری مخازن آب را دارد.

بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود با توجه به کاهش شدید میزان بارندگی ها کسری مخازن در سال‌های آینده بیشتر شود، متوسط بارندگی ها در ۱۰ سال اخیر به ۲۱۲ میلیمتر رسیده است که امیدواریم با پایان برنامه ششم توسعه کسری مخازن آب جبران شود.

وی گفت: اضافه برداشت از چاه‌های مجاز معضل دیگری است و تاکنون ۱۲۰ میلیارد متر مکعب از ذخایر آب استراتژیک کشور به طور غیر مجاز برداشت شده است که طی یک برنامه ۲۵ ساله باید به چرخه آب بازگردانده شود.

حاج رسولی‌ها تصریح کرد: با توجه به اتمام سال آبی ۹۵-۹۴ میزان بارندگی سطح کشور ۲۳۹ میلیمتر بوده است که نسبت به بارندگی در دراز مدت کاهش قابل توجهی نداشته است اما از سال ۹۴ وضعیت بارندگی بهبود یافته است.

وی اظهار کرد: نهمین سال متوالی است که به میانگین بارندگی کشور نرسیده‌ایم و نامتوازن بودن بارندگی‌ها در بخش‌های مختلف کشور معضل دیگری است.

مشاور وزیر نیرو با اعلام اینکه میزان بارندگی در دو حوزه دریاچه خزر و دریاچه ارومیه ۲۳ درصد افزایش یافته، ادامه داد: در حوزه فلات مرکزی که کانون جمعیتی بزرگی است ۱۸ درصد نسبت به میانگین دراز مدت کاهش یافته است و سه سد زاینده رود در استان اصفهان، درود زن در استان فارس و دوستی در استان خراسان رضوی بحرانی هستند و وردی این سه سد کاهش شدید داشته است.

وی گفت: توزیع نامتناسب بارندگی ها بر روی آب پشت سدها نیز تاثیر گذاشته اما به دلیل شدت بارندگی ها، میزان روان آب ها و ورودی سدها در کشور ۴۶ درصد افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران خاطرنشان کرد: ورودی سد زاینده رود ۲۵ درصد، درود زن ۵۰ درصد و دوستی ۲۵ درصد کاهش یافته است.

حاج رسولی‌ها در ادامه گفت: حجم مخازن سدها در حوزه کرخه نسبت به سال گذشته ۵۰۰ درصد افزایش یافته و وردی سدها در این حوزه از یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون مترمکعب به ۶ میلیارد مترمکعب رسیده است.

مشاور وزیر نیرو افزود: ۱۶۰ سد ملی بزرگ در کشور با حجم ۵۱.۵ مترمکعب وجود دارد که ۵۰ میلیارد مترمکعب آن در پشت سدهای بزرگ ذخیره شده است.

وی بیان کرد: تا پایان سال جاری تعداد سدهای بزرگ ملی به عدد ۱۶۵ می‌رسد.