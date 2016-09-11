ویژه برنامه دفاع مقدس از سیمای مرکز قزوین پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین ابوالفضل معصومی فر در این باره اظهارداشت: در هفته دفاع مقدس سیمای مرکز قزوین ویژه برنامه «سنگر به سنگر» را به مدت 9 شب با موضوع دفاع مقدس و جنگ تحمیلی با حضور میهمانانی از نیروهای مسلح استان به مدت 60 دقیقه بصورت زنده پخش خواهد کرد.

وی بیان کرد: مستند تلویزیونی «نامه ای به وطن» و «راوی رنگ ها» هم از تولیدات فاخر صدا و سیمای مرکز قزوین در حوزه دفاع مقدس است که به ترتیب دست نوشته ها و دلنوشته های دانش آموزان برای رزمندگان در زمان جنگ و همچنین زندگی نقاش و طراح عکس های دفاع مقدس و تمثال شهدای استان را معرفی می کند.

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین یادآورشد: سایر برنامه های سیمای مرکز قزوین در هفته دفاع مقدس همچون رنگ زندگی، باغچه خان بابا، انعکاس و پاسخ با رویکرد جنگ تحمیلی و دفاع مقدس تولید و پخش خواهد شد.

معصومی فر تصریح کرد: رادیو قزوین هم ویژه برنامه ای با عنوان «خط مقدم» و یک نمایش رادیویی با عنوان «راحیل» را در دستور کار قرار داده است که در هفته دفاع مقدس برای مخاطبان پخش می شود.

وی خاطر نشان کرد: در طول هفته دفاع مقدس سمت وسوی برنامه های رادیو قزوین با موضوع دفاع مقدس خواهد بود که برنامه های رادیویی صبح و زندگی، کلبه مهر، گفتمان، موج جوانی و پنجره شبانه از آن جمله است.

مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین اظهارداشت:معاونت خبر این مرکز هم درهفته دفاع مقدس علاوه برپوشش خبری رویدادها و برنامه های این هفته گزارش های تولیدی و یک برنامه گفتگوی ویژه خبری را با حضور فرماندهان نیروهای مسلح دراستان تهیه و پخش خواهد کرد.