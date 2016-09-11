  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۱۳

فرماندار رفسنجان:

افراد بی سواد در روستاهای رفسنجان توسط دهیاری‌ها شناسایی شوند

افراد بی سواد در روستاهای رفسنجان توسط دهیاری‌ها شناسایی شوند

رفسنجان - فرماندار رفسنجان گفت: دهیاری‌های شهرستان تا پایان مهر ماه افراد بیسواد در روستاهای شهرستان را شناسایی و لیست آنها را بخشداری به آموزش و پرورش اعلام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر یکشنبه در شورای سوادآموزی شهرستان رفسنجان اظهار داشت: اکنون که ۴۰ سال از عمر انقلاب سپری شده، اهمیت سوادآموزی در کشور ما بیشتر شده است.

وی افزود: با تلاش هایی که در حوزه سوادآموزی صورت می گیرد و تاکیدات دین اسلام و برنامه های قانونی که در صدر اولویت های نظام است شایسته نیست بی سواد داشته باشیم.

وی بیان کرد: برخی به دلایلی توان یادگیری را دیگر ندارند اما کسانی که می توانند علم بیاموزند باید در این رابطه تلاش کنند.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: آموزش های فرد به فرد و خودآموزی باعث می شود کار آسانتر شود و فرزندان به والدین آموزشهای سوادآموزی را انجام دهند.

ملانوری در ادامه از دهیاری‌های شهرستان خواست تا پایان مهر ماه افراد بی سواد را در روستاها شناسایی کرده و لیست آن را به بخشداری ها اعلام کنند.

این مسئول ادامه داد: لیست معاونت بهداشتی که از طریق رابطان بهداشتی تهیه شده دریافت و به‌روز شود و به آموزش و پرورش تحویل داده شود همچنین افرادی که زیر پوشش نهادهای حمایتی مانندکمیته امداد و بهزیستی هستند شناسایی شوند تا پایان سال ۹۵ گزارش قابل ‌قبولی توسط نهادها ارائه شود.

فرماندار رفسنجان با بیان اینکه استقبال اتباع در قضیه سوادآموزی جدی است، گفت: سهمیه در این رابطه۹۰ نفر بوده است که همه ثبت‌نام کردند و آمار جدید سهمیه ۸۰ نفر است که ۱۰۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

ملانوری با بیان این مطلب که سوادآموزی از نعمات نظام مقدس جمهوری‌اسلامی است، اضافه کرد: باید فرهنگ‌سازی شود و مردم غفلت نکنند و خودشان بدانند باید از هر طریق سواد بیاموزند. امیدواریم با کمک هم بتوانیم بیسوادی را ریشه‌کن کنیم.

کد مطلب 3767110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها