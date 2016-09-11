به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری ظهر یکشنبه در شورای سوادآموزی شهرستان رفسنجان اظهار داشت: اکنون که ۴۰ سال از عمر انقلاب سپری شده، اهمیت سوادآموزی در کشور ما بیشتر شده است.

وی افزود: با تلاش هایی که در حوزه سوادآموزی صورت می گیرد و تاکیدات دین اسلام و برنامه های قانونی که در صدر اولویت های نظام است شایسته نیست بی سواد داشته باشیم.

وی بیان کرد: برخی به دلایلی توان یادگیری را دیگر ندارند اما کسانی که می توانند علم بیاموزند باید در این رابطه تلاش کنند.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: آموزش های فرد به فرد و خودآموزی باعث می شود کار آسانتر شود و فرزندان به والدین آموزشهای سوادآموزی را انجام دهند.

ملانوری در ادامه از دهیاری‌های شهرستان خواست تا پایان مهر ماه افراد بی سواد را در روستاها شناسایی کرده و لیست آن را به بخشداری ها اعلام کنند.

این مسئول ادامه داد: لیست معاونت بهداشتی که از طریق رابطان بهداشتی تهیه شده دریافت و به‌روز شود و به آموزش و پرورش تحویل داده شود همچنین افرادی که زیر پوشش نهادهای حمایتی مانندکمیته امداد و بهزیستی هستند شناسایی شوند تا پایان سال ۹۵ گزارش قابل ‌قبولی توسط نهادها ارائه شود.

فرماندار رفسنجان با بیان اینکه استقبال اتباع در قضیه سوادآموزی جدی است، گفت: سهمیه در این رابطه۹۰ نفر بوده است که همه ثبت‌نام کردند و آمار جدید سهمیه ۸۰ نفر است که ۱۰۰ نفر ثبت‌نام کرده‌اند.

ملانوری با بیان این مطلب که سوادآموزی از نعمات نظام مقدس جمهوری‌اسلامی است، اضافه کرد: باید فرهنگ‌سازی شود و مردم غفلت نکنند و خودشان بدانند باید از هر طریق سواد بیاموزند. امیدواریم با کمک هم بتوانیم بیسوادی را ریشه‌کن کنیم.