انتقاد شدید استاندار لرستان از عملکرد ضعیف پست بانک

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان در محل دفتر استاندار لرستان و با دستورکارهایی از قبیل میزان تسهیلات پرداختی ازدواج از سوی بانک ها، اشتغال ایجاد شده در دو دستگاه بهزیستی و کمیته امداد لرستان و تسهیلات درنظر گرفته شده برای اشتغال استان طی سال ۹۵ تشکیل شد.

انتقاد شدید استاندار لرستان از عملکرد پست بانک

ابتدا مسئول اعتبارات استان آماری از عملکرد بانک ها در خصوص میزان تسهیلات پرداختی ازدواج ارائه کرد که مطابق این آمار پست بانک لرستان کمترین تعهد در پرداخت این تسهیلات را داشت و این امر موجب شد تا استاندار لرستان از معاون پست بانک بخواهد در این زمینه توضیح دهد ولی توضیحات ارائه شده برای استاندار قابل قبول نبود و خواستار استعفای مدیر پست بانک شد.

استاندار لرستان با انتقاد از عملکرد پست بانک استان بیان داشت: از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان درخواست می شود که نامه ای مبنی بر جابجایی مدیرعامل پست بانک لرستان به علت عملکرد ضعیف به بانک مرکزی بنویسد.

هوشنگ بازوند گفت: پست بانک لرستان علاوه بر عملکرد ضعیف در حوزه پرداخت تسهیلات استان در شاخص های دیگر از جمله پرداخت تسهیلات اشتغال زا ضعیف عمل کرده است.

وی افزود: در زمینه پرداخت تسهیلات اشتغال زا به مددجویان کمیته امداد استان نیز پست بانک و بانک ملت کمترین میزان تحقق را داشته اند.

دلفان بدترین وضعیت در حوزه اشتغال را دارد

استاندار لرستان با اشاره به اینکه در بحث اشتغال ایجاد شده در شهرستان ها، دلفان بدترین وضعیت را داشته است، اضافه کرد: شهرستان ازنا با ۱۱۱ درصد تحقق بیشترین میزان اشتغال را در حوزه مددجویان کمیته امداد داشته است.

مدیرکل بهزیستی لرستان نیز در این جلسه به عدم همکاری برخی بانک ها در خصوص پرداخت تسهیلات به مددجویان اشاره کرد که این ادعا باعث شد استاندار لرستان از وی بخواهد نام بانک های کم کار در این زمینه را ذکر کند که مدیرکل بهزیستی از آوردن نام بانک ها خوداری کرد.

اسدالله حیدری به تجربه تلخ خود در رابطه با ذکر نام بانک هایی که همکاری لازم با بهزیستی را ندارند در کارگروه های قبلی اشتغال استان اشاره کرد و افزود: در یکی از جلسات نام بانک های کم کار را ذکر کردم که این امر باعث بروز مشکلاتی شد.

این سخنان مدیرکل بهزیستی لرستان باعث واکنش استاندار لرستان شد تا از وی بخواهد از سیاسی بازی دست بردارد و بگوید: شما مدیر بهزیستی استان هستید باید از این سازمان دفاع کنید و به صورت شفاف بگویید چه بانک هایی همکاری لازم را ندارند.

مباحثه بهزیستی و بانک ملی

مدیرکل بهزیستی لرستان گفت: به عنوان مثال بانک ملی به شعب خود اعلام کرده که به بیش از سه مددجو تسهیلات پرداخت نکند همچنین یکی دیگر از ایراداتی که بانک ملی به مددجویان برای ارائه تسهیلات می گیرد این بوده که ضامن مددجویان باید از همان بانک حقوق دریافت کند.

معتمدی معاون بانک ملی استان در پاسخ به صحبت های مطرح شده از سوی حیدری بیان داشت: بانک ملی هرگونه ضمانت معتبر و قابل قبول را می پذیرد و فکر می کنم صحبت های مدیرکل بهزیستی اصلا صحت نداشته باشد اگر ایشان از ما مدرکی در این خصوص دارد ارائه کند.

وی افزود: ما سهمیه بندی خاصی برای هیچ شعبه ای تعیین نکرده ایم و تا کنون حدود سه میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده ایم.

مدیرکل بهزیستی برای نشان دادن صدق گفته های خود به گلایه هایی که از سوی بهزیستی در این رابطه به مدیرکل کار استان شده اشاره کرد و گفت: مدیرکل کار استان از این سخت گیری های بانک ها مطلع است.

علی آشتاب مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادعای مدیرکل بهزیستی در رابطه با شرط بانک ها برای آوردن ضامن کارمند از همان بانک را رد کرد و گفت: البته مشکلاتی در رابطه با بحث وثیقه برای پرداخت تسهیلات به مددجویان از سوی اکثر بانک ها مطرح بوده اما این مورد که بانک ها بخواهند ضامن از همان بانک باشد را تا کنون نشنیده ام.

بررسی مشکلات مددجویان بهزیستی در حوزه اشتغال در جلسه ای جداگانه

مدیرکل بهزستی لرستان که در این جلسه به صورت غیرمستقیم به دروغگویی متهم شده بود ادامه داد: مدیرکل کار استان شفاها حرف های من در زمینه سخت گیری بانک ها برای آوردن ضامن کارمند بانک را تائید کرده و گفته بود که حق با ما بوده اما الان نمی خواهند آن را اعلام کنند.

استاندار لرستان بعد از شنیدن حرف های مطرح شده از سوی آشتاب و حیدری گفت: هنگامیکه دبیرخانه کارگروه اشتغال استان شفاها موضوعی را مطرح کرده سپس اینجا موضوع دیگری مطرح کند وای به حال اشتغال و استان و ...

بنا براین گزارش، در این جلسه مصوب شد مشکلات موجود در زمینه ارائه تسهیلات بانکی به مددجویان بهزیستی لرستان در جلسه ای جداگانه احصا شده سپس به کارگروه اشتغال آورده شود.