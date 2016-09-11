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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۲۶

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد:

استخراج اسمی مواد معدنی در استان به مرز ۵.۵میلیون تن رسید

استخراج اسمی مواد معدنی در استان به مرز ۵.۵میلیون تن رسید

یاسوج- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: استخراج اسمی مواد معدنی در استان با ۷۹ پروانه بهره برداری به ۵.۵میلیون تن رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۰ فقره مجور برداشت موقت مواد معدنی در سطح استان صادر شده است.

وی بیان داشت: میزان استخراج موقت مواد معدنی ۱۵۰ هزار تن در سطح استان است.

دیودیده افزود: در سال جاری همچنین یک فقره پروانه بهره برداری معدنی نیز در سطح استان برای ذخیره قطعی  ۱۰۵  میلیون تن صادر شده است.

وی اظهار داشت: این معدن امکان اشتغال برای هفت نفر را ایجاد کرده است.

دیودیده افزود: همچنین از ابتدای سالجاری تاکنون نیز دو فقره گواهینامه کشف در استان صادر شده است.

وی هزینه عملیاتی اکتشافی این معدن را ۱۷۸ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: ذخیره قطعی این معدن چهار میلیون تن مواد معدنی است.

کد مطلب 3767117

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