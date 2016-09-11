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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۳۲

«أحرار الشام» با آتش بس سوریه مخالفت کرد

«أحرار الشام» با آتش بس سوریه مخالفت کرد

گروه موسوم به «أحرار الشام» با انتشار بیانیه ای مخالفت خود را با پذیرش آتش بس مورد توافق آمریکا و روسیه در سوریه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گروه موسوم به «أحرار الشام» با صدور بیانیه ای بر عدم موافقت خود با توافق آتش بس مورد توافق روسیه و آمریکا تاکید کرد.

این گروه تروریستی همچنان مدعی شد که دیگر گروه های تروریستی حاضر و موجود در سوریه برای آغاز یک جنگ و درگیری سنگین در حال گردآوردن عناصر خود هستند.

أحرار الشام در این بیانیه که از هراس و نگرانی این گروه تکفیری پرده بر می دارد، مدعی شده است که توافق آتش بس حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه را تقویت می کند.

این گروه تروریستی همچنین اذعان کرده است که گروه تکفیری جبهه النصره با عناصر مسلح در محورهای مختلف در ارتباط است و امکان تفکیک آن از این عناصر مسلح وجود ندارد.

لازم به ذکر است که «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه جمعه از دستیابی به توافق با «سرگی لاوروف» همتای روس خود پیرامون آتش بس در سوریه که از روز دوشنبه آغاز می شود خبر داده بود.

پیش از این منابع آگاه از موافقت دولت سوریه نیز با توافق آتش بس مورد امضای روسیه و آمریکا خبر داده بودند.

کد مطلب 3767119

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