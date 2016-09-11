مراحل ساخت راکتور دوم نیروگاه بوشهر در تابستان ۲۰۱۹ آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یکی از مسئولین شرکت دولتی فعال در عرصه هسته ای روسیه (روس اتم) از آغاز مراحل ساخت راکتور دوم نیروگاه بوشهر در تابستان سال ۲۰۱۹ خبر داد.

همچنین «والری لیمارِنکوف» رئیس واحد فنی مهندسی روس اتم با تأیید این خبر گفت: در میانه ماه های جولای و سپتامبر سال ۲۰۱۹ میلادی، پایه های بتنی راکتور را نیز احداث خواهیم کرد.

لازم به ذکر است، ایران و روسیه در نوامبر سال ۲۰۱۴ میلادی قرارداری به ارزش ۱۰ میلیارد دلار را برای پر وژه ساخت دو راکتور هزار مگاواتی به امضا رساندند. مدت اجرای این قرار داد نیز ۱۰ سال پیش بینی شده است.

گفتنی است، مراسم آغاز به کار احداث مرحله دوم نیروگاه اتمی بوشهر در سایت این نیروگاه با حضور «سرگئی کرینکو» (Sergei Kirienko) رئیس روس‌ اتم روز گذشته برگزار شد.