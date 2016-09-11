تحصیل ۷۰ هزار طلبه در حوزه علمیه خواهران سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمودرضا جمشیدی، ظهر یکشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه‌های علمیه خواهران که با حضور آیت الله مکارم شیرازی در سالن بیداری اسلامی جامعه الزهراء برگزار شد، اظهار داشت: امروز به برکت انقلاب اسلامی ۴۸۲ مدرسه در سراسر کشور ایجاد شده و ۷۰ هزار طلبه در آن تحصیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب حوزه خواهران از پدیده‌های مبارک انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: حرف حوزه در کسب علم این است که تحصیل و تدریس و تبلیغ همه باید برای رضایت خدا باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از حضور خواهران طلبه در یک سوم مدارس کشور خبر داد و اضافه کرد: ایجاد ۱۳۵ موسسه قرآنی، ۲۳۷ انجمن دانش آموختگان و برگزاری ۶۶۷ کرسی آزاداندیشی در کمتر از سه سال از جمله دستاوردهای کم نظیر حوزه خواهران است.

فعالیت ۷ هزار بانوی طلبه در فضای مجازی

وی افزود: بیش از هزار و ۳۰۰ هم‌اندیشی و نشست علمی در حوزه خواهران برگزار شده و بنا داریم کرسی‌های نظریه‌پردازی را هم در کنار کرسی‌های آزاداندیشی راه بیندازیم.

حجت الاسلام جمشیدی اضافه کرد: هفت هزار خواهر طلبه در فضای مجازی به تولید محتوای دینی مشغول هستند.

وی ساماندهی سه هزار محقق در قالب بیش از ۵۰۰ هسته پژوهشی، ایجاد ۲۶ کانون پژوهشی و ۴۱ انجمن علمی و دستیابی به مرجعیت علمی در مسائل زن و خانواده را از افتخارات حوزه خواهران دانست.

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران با بیان اینکه در برخی زمینه‌ها حوزه خواهران از برادران پیشی گرفته است گفت: از جمله این موارد آمار بیشتر خواهران بسیجی در مقایسه با طلاب بسیجی برادر است.