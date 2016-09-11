عادل بصیری محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۴ اکیپ ثابت و سیار بر ذبح شرعی و بهداشتی دام‌های قربانی عید قربان در اسدآباد و آجین نظارت می‌کنند.

مدیر اداره دامپزشکی شهرستان اسدآباد گفت: باتوجه به تعطیلی کشتارگاه اسدآباد، دامپزشکی نظارت کامل بر ذبح قربانی‌های روز عیدقربان خواهد داشت.

وی تاکید کرد: از شهروندان اسدآبادی درخواست شده به منظور رعایت اصول بهداشتی و جلوگیری از انتشار بیماری‌های قابل انتقال از دام به انسان، در روز عید سعید قربان حتی‌المقدور دام‌های قربانی خود را زیرنظر اکیپ‌های سیار و یا در اداره دامپزشکی کشتار کنند.

بصیری محمدپور درباره تعطیلی کشتارگاه اسدآباد گفت: این واحد به دلیل وجود مشکلات محیط زیستی در فروردین ماه سال‌جاری پلمپ شده و تعطیلی این واحد مشکلات زیادی را برای دامداران شهرستان ایجاد کرده است.

وی عنوان کرد: در تلاشیم تا قبل از سردشدن هوا و سختی تردد در گردنه، مشکل تعطیلی کشتارگاه را برطرف کنیم.