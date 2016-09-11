۲۵۰۰ متر از شبکه توزیع آب شرب یاسوج اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قلندری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در تابستان سال جاری به رغم کمبود آب و کاهش سطح آبهای زیر زمینی میزان قطعی آب در سطح شهر یاسوج نسبت به تابستان سال گذشته کاهش داشت.

وی بیان کرد: برای کنترل هرچه بهتر توزیع آب شرب در سطح شهر یاسوج بیش از ۲۰ مورد شیر تخلیه در مخازن نصب شد.

قلندری افزود: همچنین بیش از ۹۰ حوضچه شیرآلات نیز در سطح شبکه توزیع آب شرب شهر یاسوج مرمت و ساخته شد.

وی تصریح کرد: فرسودگی ۳۰ درصدی شبکه توزیع آب شرب شهر یاسوج باعث هدر رفت بخشی از آب شرب این شهر می‌شود.

قلندری افزود: تعدد انشعابات غیرمجاز و عدم رعایت استانداردهای فنی در نصب انشعابات غیرمجاز نیز باعث هدر رفت بخش زیادی از آب شرب تولیدی می‌شود.

وی اظهار داشت: جمع آوری و شناسایی انشعابات غیرمجاز آب به صورت مداوم و با جدیت هرچه تمام‌تر در سطح شهر یاسوج و روستاهای اقماری آن در حال انجام است.

قلندری تشکیل مداوم کمیته تنش آبی را در بهبود وضعیت تنش آبی در یاسوج موثر دانست و گفت: میزان قطعی آب نسبت به تابستان گذشته در یاسوج کاهش داشته است.