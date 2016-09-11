آل سعود از تجارب گذشته درس عبرت بگیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، شیخ «نبیل قاووق» معاون شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی سعودی ها را به دست برداشتن از کارشکنی در روند انتخاب رئیس جمهور لبنان دعوت کرد.

بر اساس این گزارش، معاون شورای اجرایی حزب الله لبنان در سخنانی اظهار داشت: تنها راهکار حل بحران های روزافزون لبنان، عدم وتو کردن «میشل عون» به عنوان گزینه ریاست جمهوری لبنان، از سوی سعودی ها است. آل سعود باید از تجارب گذشته پند بگیرند؛ زیرا در لبنان معادلات سیاسی داخلی وجود دارد که قابل چشم پوشی و غفلت نیست.

شیخ نبیل قاووق تاکید کرد: مسلمانان جهان از جنایات آل سعود که به نام خادم الحرمین الشریفین انجام می دهد، شرمسارند. کعبه همزمان با روز عرفه از آلام یمنی ها به دلیل تجاوز سعودی ها به این کشور، رنج می برد.

وی در پایان عنوان کرد: این رژیم سعودی است که برای برافروخته کردن آتش جنگ در سوریه، یمن، بحرین و عراق فعالیت می کند. آل سعود در نقشه خود مبنی بر حمایت از جبهه النصره شکست خورد و این شکستی برای سعودی ها که به این گروه تروریستی دلبسته بودند، محسوب می شود.