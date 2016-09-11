همدان باید به قطب شطرنج کشور تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، رسول منعم ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات شطرنج زیر ۸ و ۱۰ سال کشور در مجموعه ورزشی شهید حاجی بابایی مریانج تبدیل همدان به قطب شطرنج کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: با داشتن استعدادهای درخشان در این رشته، رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.

منعم گفت: برگزاری مسابقات ورزشی در سطح بین المللی و کشوری نشانگر وجود امنیت پایدار و رفاه اجتماعی است و آثار بسیار سازنده ای نیز در تعامل و مبادلات فرهنگی میان ملت ها دارد.

وی گفت: بسیاری از تیم های شرکت کننده در مسابقات شطرنج ابن سینا که قبل از ورود به ایران نگاه دیگری به کشور ما داشتند نگرش مثبتی به ایران پیدا کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در ادامه به برگزاری موفق مسابقات شطرنج این سینا همدان در همدان اشاره کرد و گفت: این رویداد به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد شطرنج استان با حضور نمایندگان بیش از ۱۵ کشور به نحور احسن برگزار شد و هر سال به دنبال این هستیم تا این مسابقات را باشکوه‌تر از سال گذشته برگزار کنیم

منعم ادامه داد: برگزاری هرچه مطلوب این مسابقات فرصتی مناسب برای نشان دادن توانمندی برگزار کنندگان و ایجاد زیر ساخت های مناسب در استان همدان بود و مطمئنا ورزشکاران و مهمانان داخلی و خارجی پس از پایان دیدارها با خاطرات خوش استان را ترک کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: استان همدان با میزبانی های شایسته و مطلوب رویدادهای مختلف بین المللی و کشوری به خصوص در رشته شطرنج توانسته چهره استان را بین المللی تر کند.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان در ادامه کسب ۲ سهمیه پاراالمپیک در رشته های والیبال نشسته و دو و میدانی و نابینایان در سالجاری، همچنین ۲ سهمیه المپیک در رشته تیراندازی را از توفیقات استان برشمرد.