بخش سلامت کهگیلویه و بویراحمد نیازمند ورود خیرین است

به گزارش خبرنگار مهر، غلام‌محمد زارعی ظهر یکشنبه در نشست مجمع خیرین سلامت استان افزود: رفع مشکلات مردم در مناطق محروم بدون حضور خیرین ممکن نیست.

وی بیان داشت: استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت خیرین در حوزه سلامت در این استان ضروری است.

زارعی تصریح کرد: در این راستا باید با ایجاد تعاملات سازنده با بنیادها و مؤسسات خیریه برون استانی زمینه رفع محرومیت و توسعه بخش سلامت در نقا محروم را فراهم کرد.

وی افزود: مسئولین کشوری در راستای محرومیت زدایی از استان و استفاده از ظرفیتهای بالقوه استان دراین راستا تلاش می کنند.

زارعی بیان کرد: مسئولین استان نیز باید با تعامل وهمکاری در شکوفایی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان تلاش کنند.

نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس شورای اسلامی افزود: خیرین می توانند با ایجاد زیر ساختهای مختلف در استان به شکوفایی ظرفیتها و اشتغالزایی در استان کمک کنند.