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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۱۴

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طنین نوای روح بخش دعای عرفه در منطقه عملیاتی بانروشان ایلام

طنین نوای روح بخش دعای عرفه در منطقه عملیاتی بانروشان ایلام

ایلام -همزمان با نهم ذیحجه و روز عرفه مشتاقان وصال محبوب با گرد هم آمدن در قرارگاه عملیاتی حضرت امیر (ع) در منطقه عملیاتی بانروشان شهرستان ایلام دعای پرفیض عرفه را زمزمه کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تعداد بسیار زیادی از مردم شهرستان های مختلف استان ایلام که بخش قابل توجهی از آنان را جوانان و نوجوانان تشکیل می دادند، با حضور در آیین معنوی دعای عرفه و زمزمه کردن نوای الهی العفو ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم حادثه منا و محکوم کردن جنایات رژیم جنایتکار و وابسته به استکبار جهانی آل سعود بر وحدت و همدلی امت اسلامی برای مقابله با ترفندهای کشورهای غربی در بدنام کردن مسلمان تاکید کرد.

حضور پیکر مطهر دو شهید گمنام دوران دفاع مقدس که به تازگی در منطقه ام الرصاص فاو تفحص شده بودند، بر زیبایی این آیین روح بخش افزوده بود.

حاضران در پایان این آیین با قرائت قطعنامه ای جنایات رزِم منحوس آل سعود را در منطقه و بویژه بر علیه مردم مظلوم و ستمدیده یمن محکوم کردند.

گفتنی است نظیر چنین مراسمی در بهشت رضای شهر ایلام نیز با شرکت خیل گسترده مردم مرکز استان برگزار شد.

کد مطلب 3767151

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