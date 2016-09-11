به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، پیام جوادیان با اشاره به احداث باغ گلهای شهر قم، افزود: تنوع گیاهی کامل شامل درختان، درختچهها، گیاهان برکهای، گیاهان پوششی، گیاهان گرمسیری، گیاهان زینتی و هر آنچه که جنبه زینتی، گردشگری و آموزشی دارد، در این باغ وجود خواهد داشت.
وی جانمایی باغ گلهای شهر قم را در ضلع شرقی بلوار مرجعیت در مساحتی حدود ۲۰ هکتار عنوان کرد و ادامه داد: طراحی فاز یک این پروژه به اتمام رسیده و اکنون در حال اجرای فاز دو و جانمایی گونههای گیاهی است.
جوادیان طراحی بیش از ۴۸۰ گونه گیاهی در این باغ را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال جاری ۲۵ میلیارد ریال بودجه برای اجرای پروژه هزینه شده است.
وی گفت: در حال حاضر فاز دو پروژه در مرحله انتخاب پیمانکار اجرایی است.
جوادیان در ادامه تصریح کرد: باغ بوتانیک سرزمین موزهای از گیاهان بومی و نادر ایران است که از سرتاسر کشور گردآوری و با شرایط خاص و شبیه سازی شرایط اقلیمی بومی به نمایش گذاشته میشوند.
وی افزود: باغ گیاه شناسی یا باغ بوتانیک به مکانی اطلاق میشود که نباتات مختلف را در آن جمع آوری نموده و به طور طبیعی از آنها نگهداری مینمایند در واقع کلکسیونی زنده از گیاهان به شمار میرود.
مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم افزود: باغهای بوتانیک در طول تاریخ نقش مؤثری در پیشرفت پرورش گیاهان داشتهاند. این باغها عموماً با هدف مطالعه گیاهان دارویی و تکثیر و تولید آنها ساخته میشدهاند و در گذر زمان به خاطر بافت گیاهی منحصربهفردشان به نمایشگاهی مفرح برای بازدید همه مردم تبدیل شدهاند.
جوادیان در پایان افزود: در عصر حاضر باغهای بوتانیک نقشی کلیدی در امر مهندسی، نگهداری و کشت گیاهان مفید و نادر و هچنین آموزش بازدید کنندگان ایفاء میکنند. این باغها امکانات مؤثری برای مطالعه اثر تغییرات آب و هوایی زمین بر گیاهان و نجات گونههای مهم و در حال انقراض در اختیار دانشمندان میگذارند.
نظر شما