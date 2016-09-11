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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۲۵

باغ گیاه‌شناسی در قم احداث می‌شود

باغ گیاه‌شناسی در قم احداث می‌شود

قم - مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم، از احداث باغ گیاه شناسی یا باغ بوتانیک در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، پیام جوادیان با اشاره به احداث باغ گل‌های شهر قم، افزود: تنوع گیاهی کامل شامل درختان، درختچه‌ها، گیاهان برکه‌ای، گیاهان پوششی، گیاهان گرمسیری، گیاهان زینتی و هر آنچه که جنبه زینتی، گردشگری و آموزشی دارد، در این باغ وجود خواهد داشت.

وی جانمایی باغ گل‌های شهر قم را در ضلع شرقی بلوار مرجعیت در مساحتی حدود ۲۰ هکتار عنوان کرد و ادامه داد: طراحی فاز یک این پروژه به اتمام رسیده و اکنون در حال اجرای فاز دو و جانمایی گونه‌های گیاهی است.

جوادیان طراحی بیش از ۴۸۰ گونه گیاهی در این باغ را مورد توجه قرار داد و گفت: در سال جاری ۲۵ میلیارد ریال بودجه برای اجرای پروژه هزینه شده است.

وی گفت: در حال حاضر فاز دو پروژه در مرحله انتخاب پیمانکار اجرایی است.

جوادیان در ادامه تصریح کرد: باغ بوتانیک سرزمین موزه‌ای از گیاهان بومی و نادر ایران است که از سرتاسر کشور گردآوری و با شرایط خاص و شبیه سازی شرایط اقلیمی بومی به نمایش گذاشته می‌شوند.

وی افزود: باغ گیاه شناسی یا باغ بوتانیک به مکانی اطلاق می‌شود که نباتات مختلف را در آن جمع آوری نموده و به طور طبیعی از آن‌ها نگهداری می‌نمایند در واقع کلکسیونی زنده از گیاهان به شمار می‌رود.

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم افزود: باغ‌های بوتانیک در طول تاریخ نقش مؤثری در پیشرفت پرورش گیاهان داشته‌اند. این باغ‌ها عموماً با هدف مطالعه گیاهان دارویی و تکثیر و تولید آن‌ها ساخته می‌شده‌اند و در گذر زمان به خاطر بافت گیاهی منحصربه‌فردشان به نمایشگاهی مفرح برای بازدید همه مردم تبدیل شده‌اند.

جوادیان در پایان افزود: در عصر حاضر باغ‌های بوتانیک نقشی کلیدی در امر مهندسی، نگهداری و کشت گیاهان مفید و نادر و هچنین آموزش بازدید کنندگان ایفاء می‌کنند. این باغ‌ها امکانات مؤثری برای مطالعه اثر تغییرات آب و هوایی زمین بر گیاهان و نجات گونه‌های مهم و در حال انقراض در اختیار دانشمندان می‌گذارند.

کد مطلب 3767153

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