دانشگاه علمی کاربردی از مسیر کارآفرینی خارج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فرهودی ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان همدان با بیان اینکه اساس شکلگیری دانشگاه علمی کاربردی از ابتدا به عنوان یک بنگاه آموزش عالی، مهارتی و شغلآفرین مدنظر بوده است، گفت: متأسفانه تاکنون این رویکرد محقق نشده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای شکلگیری این دانشگاه، استادان و دانشجویان آچار به دست و مهارتی میخواستیم اما این مراکز نیز به عارضهای که آموزش عالی کشور به آن مبتلاست، دچار شده، عنوان کرد: گسترش این دانشگاهها در کشور موجب خارج شدن آن از مسیر کارآفرینی شده است.
فرهودی شناسایی مزیتهای نسبی و شغلی هر استان را از اولویتهای کاری مدیران مراکز استانها عنوان و تاکید کرد: شناسایی مزیتهای نسبی و شغلی امری ضروری است و باید دورههای آموزشی در هر استان و پایش محتواهای آموزشی بازبینی شود.
وی با بیان اینکه مدیران این مراکز در استانها با انجام پایش، دورهها و محتواهایی که بازخورد کمتری در آن استان دارند را حذف خواهند کرد، گفت: متأسفانه در شرایط حاضر هر فردی که از دانشگاههای دیگر جا میماند، به مراکز علمی کاربردی رجوع میکند در صورتیکه ماهیت شکلگیری این دانشگاه مهارتپروری است.
فرهودی با تاکید بر اینکه دانشگاه باید پشتوانه لازم مالی را برای حمایت از دانشجویان داشته باشد، گفت: مدیران استانی باید با ایجاد نیروی کار منطقهای مزایای نسبی و شغلی هر شهر را جمعآوری، ادغام و مورد بازبینی قرار دهند.
رئیس دانشگاه بوعلیسینا نیز در این مراسم با بیان اینکه متأسفانه آموزش عالی کشور با بحران توسعه بیرویه مواجه شده و در پی آن مدرکگرایی رواج پیدا کرده است، گفت: دانشگاه علمی کاربردی نیز از این بحران مستثنا نیست.
منصور غلامی لازمه مهار و اصلاح مدرکگرایی در جامعه را بازبینی آموزش عالی عنوان کرد و گفت: با انجام این بازبینی منابع ملی کشور و هزینههای اشخاص، در راستای اهداف ملی و اثربخش هزینه شده و به هدفگذاریهای مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی دست خواهیم یافت.
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