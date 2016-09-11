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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۱۴

رئیس مرکز بهداشت عنبرآباد خبر داد:

اجرای طرح مقابله با مالاریا در جنوب کرمان

اجرای طرح مقابله با مالاریا در جنوب کرمان

کرمان - رئیس مرکز بهداشت عنبرآباد از اجرای طرح مقابله با مالاریا در این شهرستان خبر داد.

خدا بخش افتخاری در گفتگو با مهر اظهارداشت: به دلیل وجود برخی از کانونهایی که احتمال حضور پشه مالاریا در این مناطق حضور دارد طرح مقابله با مالاریا در شهرستان عنبرآباد اجرا می شود.

وی تصریح کرد: این طرح با سم پاشی این مناطق اجرا می شود که در این مرحله سم پاشی در هشت روستا انجام می شود.

افتخاری افزود: روستاهایی در اولویت سم پاشی قرار گرفته اند که سابقه مشاهده بیماری در این مناطق وجود داشته است.

افتخاری ادامه داد: 21 نفر در اکیپهای مختلف در این روستاها حضور یافته اند و کار سم پاشی را مطابق با استانداردهای تعریف شده انجام می دهند.

وی ابزار امیدواری کرد که با اجرای این طرح بیماری مالاریا در شهرستان عنبرآباد کنترل شود.

افتخاری از مردم خواست همکاری لازم را اکیپهای بهداشتی انجام دهند.

وی از سم پاشی بیش از هزار منزل مسکونی در این طرح خبر داد.

کد مطلب 3767172

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