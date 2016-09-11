۱۱ سپتامبر پروژه تغییر نظام ایران با همکاری سعودیها بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری تحلیلی ریِل نیوز، در مصاحبه «پُل جِی» روزنامه نگار آمریکائی با «باب گراهام» سناتور سابق و رئیس کمیته اطلاعات سنا از همدستی عربستان سعودی و دولت «بوش- چنی» در پایه ریزی حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر پرده برداشته شد.

«باب گراهام» در این باره به «پُل جِی» گفت که دولت «جرج بوش» با ایجاد فرهنگ «نمی خواهد بدانید» درباره حملات بالقوه تروریستی در میان نهادهای اطلاعاتی آمریکا به بازنویسی تاریخ پس از رخداد ۱۱ سپتامبر پرداخت.

«باب گراهام» که رئیس کمیته تحقیق کنگره در مورد حادثه یازده سپتامبر نیز به شمار می آید در ادامه از وقوع رخدادهایی خبر داد که پیش از حادثه ۱۱ سپتامبر به عنوان نمونه از تنبیه کارمند گمرک فروگاه «اورلاندو» به دلیل امتناع از ورود تبعه عربستان سعودی به این کشور و همچنین پس از این حادثه در زمیه اقدامات حمایتی و پوششی در قبال فعالیت های عربستان به وقع پیوستند.

این سناتور سابق آمریکا ادامه داد: بهتر است به جای پوششِ اقدامات عربستان از عبارت «فریب تهاجمی» استفاده کنم؛ به نحوی که بر اساس آن نقش عربستان و دست داشتن این کشور در حادثه وحشتناک برج‌های تجارت جهانی نیویورک به هر نحو ممکن حذف شود.

وی در پاسخ به این سئوال که راهبر سعودی ها در طی این مسیر که بود، تصریح کرد: رئیس جمهور آمریکا (جرج بوش) مربی آن بود؛ چرا که تنها فردی بود که می توانست به نهادهای آمریکایی مانند اِف بی آی، وزارت خزانه داری و امور خارجه دستور دهد تا به این شیوه (القاء فرهنگ «نمی خواهد بدانید») عمل کنند.

«پُل جِی» روزنامه نگار آمریکائی در ادامه گفت: بر اساس توضیحات شما، نوعی تشریک منافع برای عربستان و آمریکا ایجاد شده بود. این امر با اسناد جدیدی که اخیراً با عنوان «پروژه قرن جدید آمریکایی» با محتوای تغییر رژیم شکل گرفته است، ارتباط می یابد. بر این اساس ابتدا کشورهای عراق، سپس سوریه و در نهایت حکومت ایران باید تغییر می کرد.

در ادامه این گفتگو، به عامل تنفر عربستان از شیعیان ایرانی نیز اشاره شده و تأکید شد که از سویی تشریک منافع عربستان و القاعده برای براندازی حکومت ایران به دلیل نفرت از شیعیان و از سوی دیگر هدف دولت «بوش- چنی» در راستای تغییر دولت ایران؛ منافع سعودی ها و آمریکایی را در این راستا به هم گره زد.