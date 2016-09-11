جنگنده های سعودی به هواپیمای سازمان ملل اجازه نشستن در یمن ندادند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، متجاوزان سعودی به ۲ فروند هواپیمای حامل اعضای هیأت انصارالله و کنگره مردمی یمن برای نشستن در فرودگاه صنعا پایتخت یمن اجازه ندادند.

بر اساس این گزارش متجاوزان سعودی به ۲ فروند هواپیمای متعلق به عمان و سازمان ملل متحد اجازه ندادند که اعضای هیأت انصارالله و کنگره مردمی یمن را به همراه شماری دیگر از یمنی ها، به صنعا پایتخت یمن منتقل کنند.

این چهارمین مرتبه است که سعودی ها اجازه ورود یمنی ها به کشور خود را نمی دهند؛ اعضای هیأت های یمنی قصد داشتند پیش از عید قربان در روز دوشنبه مسقط پایتخت عمان را به سمت صنعا ترک کنند.

پیش از این انصارالله و کنگره ملی یمن تاکید کرده بودند که در صورت ممانعت سعودی ها از ورود اعضای این هیأت های یمنی به صنعا، آنها در مذاکرات صلح آتی شرکت نخواهند کرد. این در حالی است که اعضای هیأت های یمنی پیش از این با ضمانت سازمان ملل در مذاکرات کویت شرکت کرده بودند اما در حال حاضر خود سازمان ملل نیز قادر نیست آنها را به یمن بازگرداند.

گفتنی است هیأت های کنگره ملی یمن و انصارالله بیش از یک ماه است که در مسقط پایتخت عمان حضور دارند و متجاوزان سعودی با بستن حریم هوایی یمن تاکنون اجازه بازگشت آنها را به فرودگاه صنعا نداده اند.