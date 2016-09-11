عرضه دام سالم ویژه عید قربان در ۱۳ پایگاه شهر اصفهان

محمد کشتکار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۱۳ نقطه از شهر اصفهان، پایگاه‌هایی به منظور عرضه دام سالم برای نذورات مردمی راه‌اندازی شده است.

وی بیان داشت: پایگاه‌های مربوطه در سپاهان شهر، میدان ارتش، میدان قدس، بهارستان، خوراسگان، خیابان آتشگاه، مشتاق سوم، آبشار سوم و زینبه و غیره برپا شده است.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان تصریح کرد: مردم می‌توانند برای اطمینان از کشتارگاه‌های سطح شهر استان اقدام به خرید کنند.

وی اعلام کرد: کمیته ساماندهی کشتار ویژه عید سعید قربان شهرستان اصفهان در راستای تامین بهداشت و سلامت عمومی وبه منظور بازرسی و نظارت شرعی – بهداشتی بر دام های قربانی و حفظ سلامت مصرف کنندگان، اقدام به تعیین مکان‌های مجاز جهت عرضه دام زنده سالم و ذبح دام، تحت نظارت بازرسین بهداشتی دامپزشکی و ناظرین ذبح شرعی کرده است.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان بیان داشت: شهروندان می‌توانند برای خرید دام یا ذبح دام در روز عید سعید قربان به مکان‌های مجاز موقت ویژه عیدقربان مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: همچنین در نجف آباد، هشت اکیپ ثابت، چهار اکیپ سیار و به کارگیری ۲۵ نفر پرسنل بخش دولتی و خصوصی در دو شیفت کاری در روز عید سعید قربان جهت ارائه خدمات به شهروندان است.

کشتکار گفت: در این روز با جانمایی شش ایستگاه زنده فروشی دام تحت نظارت شبکه و توزیع تراکت هایی در این خصوص به همراه مضامین بهداشتی در بین مردم، با استفاده و استقرار کارشناسان دامپزشکی در آن ایستگاه ها، آموزش های لازم به خریداران دام زنده و بازرسی قبل از کشتار دام‌ها ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: کشتارگاه های دام نجف آباد – دهق و علویجه در طول روز عید باز بوده و ناظرین بهداشتی و ذبح شرعی آماده ارائه خدمات به همشهریان عزیز در راستای نذورات آنها هستند.

وی افزود: بنا به در خواست شهروندان و در صورت تماس با شماره تلفن ۱۵۱۲ اکیپ سیار این شبکه اقدام به نظارت بهداشتی لاشه دام های قربانی در منازل به صورت رایگان در این روز خواهد کرد.

کشتکار بیان داشت: همچنین با هماهنگی شهرداران زرین شهر و باغبهادران مقرر شد کشتارگاه های دو شهر مذکور در روز دوشنبه مصادف با عید سعید قربان (۲۲شهریور) از ساعت ۷ صبح تا ۱۳ آماده ارائه خدمات به مردم این شهرستان جهت ذبح دامهای قربانی باشند.

وی افزود: لازم به ذکر است دامها در کشتارگاه ها توسط مسئولین فنی بهداشتی قبل از کشتار معاینه شده و در صورت سلامت، ذبح با نظارت روحانی ناظر ذبح شرعی انجام و پس از کنترل لاشه صحت وسلامت لاشه قربانی استحصالی تأیید می‌شود.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان اعلام کرد: در روز عید سعید قربان شبکه دامپزشکی لنجان ۷ اکیپ ثابت وسیار در سطح شهرستان راه اندازی خواهد کرد تا نظارت کامل بر روند ذبح دام‌های قربانی انجام شده صورت گیرد.