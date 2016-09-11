ملت ایران داغ بزرگ حادثه منا را فراموش نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالقاسم یعقوبی در مراسم دعای عرفه که در محل مصلی امام خمینی (ره) بجنورد و با حضور مردم مومن و خداجوی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: حادثه تلخ منا و شهادت هزاران نفر از حجاج ایرانی و غیر ایرانی هرگز از یاد و خاطره ملت ایران محو نخواهد شد، حادثهای که دل مقام معظم رهبری را نیز به درد آورد.
وی افزود: در این حادثه تلخ که بیش از ۵۰۰ نفر از حجاج ایرانی و هفت هزار نفر از حجاج مسلمان سایر کشورهای اسلامی جان خود را از دست دادند، متأسفانه جهان اسلام و مدعیان حقوق بشر با سکوتی مرگبار از کنار این حادثه عبور کردند.
امامجمعه بجنورد با اشاره به بیکفایتی عربستان در برگزاری مراسمات حج بهویژه حج سال گذشته تصریح کرد، گفت: آل سعود در حادثه منا هم مسلمانی و هم انسانیت را زیر پا گذاشت.
حجتالاسلام یعقوبی تأکید کرد: مسلمانی آل سعود امروز زیر سوال است؛ چراکه با آنها با امکانات و تجهیزاتی که در اختیار داشتند میتوانستند با رساندن آب و امکانات پزشکی و درمانی مانع جان باختن شمار زیادی از شهدای منا شوند.
امامجمعه بجنورد افزود: آل سعود حتی نگذاشت حقیقت این واقعه به دنیا مخابره شود و با از بین بردن حافظه دوربینهای نصبشده در خیابانها، دسترسی به هر سندی در مورد جنایات خود را غیرممکن کردند.
وی تصریح کرد: این قوم نشان داد که ذرهای عاطفه در او وجود ندارد و درواقع آل سعود همان آل یهود است که قرآن از آنان بهعنوان قوم قصیالقلب یادکرده است.
امامجمعه بجنورد بابیان اینکه قرآن آل یهود را بهعنوان سرسختترین دشمنان مسلمانان معرفی کرده است، گفت: آل سعود ادعای خادمی حرمین شریفین را دارد؛ اما با دشمن شماره یک مسلمانان یعنی اسرائیل جنایتکار دست دوستی داده و آنها را برای مدیریت حج و نابودی مردم یمن به کار گرفته است.
وی با تأکید بر اینکه امروز ایران اسلامی با کشوری منافق و کافر روبروست، عنوان کرد: دین آل سعود با اسلام سازگاری ندارد، چراکه در رفتارهای آنان نشانهای از اسلام و مسلمانی دیده نمیشود و آنها با رفتار و کردار خود تنها آبروی مسلمانان را بردهاند.
وی بیان کرد: اسلام میگوید مشرکان را آرام نگذارید، اما آل سعود با کفار و مشرکان دست برادری و دوستی داده و مکه را محل امن آنان قرار داده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی گفت: یقیناً حکومت آل سعود استفاده از نام اسلام را فقط پوششی برای ریاست دنیایی خود قرار و در پشت پرده عملاً از آمریکا و اسرائیل حمایت میکند.
حجتالاسلام یعقوبی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای فاجعه منا، عنوان کرد: دست کسانی که حاجیان را در آفتاب سوزان و با لبی تشنه به شهادت رساندند، بریده باد.
وی در ادامه با اشاره به توانمندی ایران در حوزه غنیسازی اورانیوم، اظهار داشت: اگر بدعهدی آمریکای جنایتکار در قضیه برجام ادامه پیدا کند، دوباره خود را به غنیسازی اورانیوم ۲۰ درصدی موظف میدانیم.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی با اشاره به برگزاری دعای عرفه گفت: دعای عرفه وجودمان را از فقر معصیت به غنای وجودی میرساند، چراکه دعای عرفه، دایره المعارف، دعای شناخت، معرفت و دعایی است که از زبان امام زمان (عج) جاریشده تا انسان را از فضای روزمرگی و رخوت بیرون آورد.
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