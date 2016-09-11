افزایش نگران کننده بازگشت تروریست های داعش به اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نهادهای امنیتی آلمان از افزایش چشمگیر بازگشت تروریست های داعش به اروپا خبر می دهند.

مقامات مسئول در نهاد امنیتی آلمان در این باره با اشاره به شکست های پیاپی تروریست های داعش در سوریه و عراق؛ پیش بینی کردند که تعداد ۶ هزار تروریست با جایگاه های مختلف احتمالاً هم اکنون در حال بازگشت به موطن خود در اروپا هستند.

«هولگر مونش» (Holger Muench) رئیس پلیس اداره جنائی آلمان نیز در این باره ضمن ابراز نگرانی از این روند بازگشت تروریستها به اروپا اعلام کرد: بازگشت این افراد به اروپا تهدیدات امنیتی جدیدی را برای ما ایجاد خواهد کرد؛ زیرا اکثریت آنان به شدت افراطی بوده و تمرین ها و آموزش های نظامی ویژه ای دیده اند.