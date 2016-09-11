به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی دعای عرفه عصر امروز یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در مصلای الغدیر شهر خرم آباد برگزار شد.

در این مراسم ضمن قرائت دعای عرفه، مراسم مداحی و مرثیه خوانی با حضور گسترده مردم مومن و ولایتمدار خرم آباد برگزار شد.

حجت الاسلام سعید مهدوی امین مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مراسم دعای عرفه در محل مصلای الغدیر مرکز لرستان اظهار داشت: دعای عرفه همان گونه که از اسمش پیداست باعث معرفت و عرفان انسان می شود.

وی با اشاره به اینکه دعای عرفه توسط امام حسین(ع) که یکی از بزرگترین شخصیت های دینی و اعتقادی است قرائت شده و به ما رسیده است عنوان کرد: در مراسمی مانند حج و در روزی به نام عرفه که همه حجاج در صحرای بزرگ عرفات جمع می شوند احساس می شود که باید این گونه دعا و مناجاتی با خداوند صورت بگیرد که کسی جز امام حسین(ع) نمی توانست حق این روز را ادا کند چراکه هرآنچه دین و مسلمانان دارند از وجود با برکت ایشان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان با بیان اینکه مضامین دعای عرفه را هر شخصی نمی تواند تفسیر و تحلیل کند، ادامه داد: دعای عرفه حرف دل است و آنچه که ما توان گفتنش را نداریم از زبان معصومین(علیهم السلام) ادا می شود.

حجت الاسلام مهدوی امین با اشاره به اینکه این گونه سخنانی که در دعای عرفه آمده از یک بشر عادی برنمی آید و برگرفته از وحی است، تصریح کرد: خدا را شاکریم که امروزه این گونه مراسمات و مناسک در کشور ما جاری شده و مردم از ما برگزاری این گونه مراسمات را می خواهند و سیل جمعیت در این گونه ایام به سمت مساجد و مصلاها و... جاری می شود.

وی با اشاره به اینکه دعای عرفه افتخار شیعیان است، افزود: شیعه خود را در این گونه مراسمات نشان می دهد و باید با استفاده از این مناسک مساجد را رونق ببخشیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی لرستان با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم دعای عرفه مصلای الغدیر خرم آباد عنوان کرد: همچنین مراسم دعای عرفه در دانشگاه ها، گلزار شهدا، و... برگزار شد.

بنابر این گزارش مراسم دعای عرفه مصلای الغدیر خرم آباد در کنار پیکر یک شهید گمنام تازه تفحص شده از سیمای مرکز لرستان به طور مستقیم پخش شد تا افرادی که نتوانستند در این برنامه حضور یابند از طریق تلویزیون این دعا را قرائت کنند.

همچنین مراسم پر فیض قرائت دعای عرفه در شهرستان بروجرد نیز در حضور پیکر یک شهید گمنام برگزار شد.