تیم فوتبال پنج نفره ایران مقابل مراکش پیروز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، دراین دیدار که با قضاوت «ماریانو تراواگلینو» از آرژانتین برگزار شد ایران ضمن ارائه نمایش چشمگیر دردقایق ۱۳ و۱۴ توسط حسین رجب پور و بهزاد زادعلی اصغر به گل رسید ودر نهایت پیروزی دو بر صفر را جشن گرفت.

دراین مسابقه کشورمان فرصت های زیاد گلزنی را ازدست داد. مراکش نیز در این پیکار یک ضربه را ازمنطقه دوم پنالتی ازکف داد. ایران در بازی اول درحالیکه مستحق پیروزی بود با ترکیه صفر بر صفر کرد. مصاف امروز برزیل با ترکیه از همین گروه ساعت ۱۶ به وقت ریو انجام خواهد شد.

کشورمان درمسابقه سوم باید روز سه شنبه ساعت ۹صبح به وقت ریو با برزیل میزبان بازی ها روبرو شود. درگروه دوم مسابقات فوتبال پنج نفره تیمهای اسپانیا ، چین ، آرژانتین ومکزیک قرار دارند.ب

ازیهای فوتبال ۵ نفره در دووقت ۲۵ دقیقه ای و یک وقت استراحت ده دقیقه ای بین دو نیمه در زمینی به ابعاد ۴۰ در۲۰ اما محصور شده برگزار می شود. چهار بازیکن اصلی هر تیم نابینا وتنها دروازه بانان بینا هستند. داخل توپ ، زنگوله ای قرار دارد که با صدای آن بازیکنان به سمت توپ می روند البته مربیان هرتیم نیز دراطراف زمین ، بازیکنان را برای به کنترل درآوردن توپ یاری می دهند. داوران نیز در هر بازی به طور مرتب عینک وچشم بند بازیکنان را بررسی می کنند تا مبادا بازیکنی ازقدرت کم بینایی خود بهره ببرد.

اسامی بازیکنان ایران در دیدار با مراکش : میثم شجاعیان (دروازه بان) ، امیر پوررضوی ، حسین رجب پور (کاپیتن) ،بهزاد زادعلی اصغر واحمد رضاشاه حسینی

ذخیره ها: اکبر شوشتری ، رسول باصری ، صادق رحیمی ، محمد حیدری ، محمدرضا معینی نسب

سرمربی: جواد فلفلی

مربیان : ایمان فرح بخش و محمدرضا شاد دل سرپرست : محمدرصا مظلومی