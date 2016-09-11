راه اندازی شبکه حج به زبان فارسی توسط سعودی ها!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، در شرایطی که حجاج ایرانی به دلیل کارشکنی سعودی ها از مراسم حج امسال محروم شدند، مقامات رژیم سعودی یک شبکه فارسی زبان را راه اندازی کردند.

بر اساس این گزارش «عادل الطریفی» وزیر اطلاع رسانی سعودی ها اعلام کرد: هدف از ایجاد این شبکه رساندن پیام حج و مفاهیم باارزش اسلامی به فارسی زبانان سراسر جهان است. تعداد افراد فارسی زبان در سراسر جهان به حدود ۱۳۰ میلیون نفر می رسد. این افراد فارسی زبان در کشورهای ایران، افغانستان و تاجیکستان زندگی می کنند.

لازم به ذکر است؛ با اعلام رسمی این خبر، شاید یکی از دلایل نزدیکی علنی تر ماه های اخیر عناصر فرقه تروریستی منافقین به حکام سعودی روشن تر شود، چرا که این جنایتکاران طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی حضور فعالی در راه اندازی شبکه های رسانه ای علیه جمهوری اسلامی ایران داشته اند.

گفتنی است سال گذشته در پی بی کفایتی سعودی ها در اداره حج شمار زیادی از حجاج بیت الله الحرام از جمله ۴۶۴ حاجی ایرانی به شهادت رسیدند.