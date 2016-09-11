به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم استقلال تهران و ماشین سازی تبریز از هفته پنجم لیگ شانزدهم که عصر امروز یکشنبه و در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد حاشیه هایی را در پی داشت که در زیر می خوانید:

* پیام صادقیان به شدت از سوی هواداران استقلال مورد توهین قرار گرفت و این بازیکن از رفتار هواداران استقلال به شدت ناراحت بود.

* آندرانیک تیموریان که در تونل ورزشگاه با منصوریان خوش و بش گرمی کرده بود از سوی هواداران مورد تشویق قرار گرفت.

* با اینکه سرمربی استقلال روز گذشته در نشست خبری قبل از دیدار مقابل ماشین سازی از هواداران استقلال خواسته بود که به ورزشگاه آماده و تیم محبوبشان را تشویق کنند اما هواداران استقبال چندانی از این دیدار نکردند.

* به مناسبت اولین سالگرد شهدای حادثه منا، سازمان لیگ از تعدادی از خانواده های این شهدا تجلیل به عمل آورد.

* بختیار رحمانی که در ترکیب اصلی حاضر نبود به هنگام ورود به زمین به شدت مورد تشویق قرار گرفت.

* طرفداران استقلال قبل از شروع دیدار علیه برانکو ایوانکویچ هم شعار دادند. هواداران استقلال با اینکه ۵ روز به دربی هشتاد و سوم مانده است کری خوانی را برای پرسپولیسی ها شروع کره اند.

* رسول خطیبی از سوی هواداران استقلال مورد تشویق قرار گرفت.