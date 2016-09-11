احمد دباغیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات حادثه دیدن محیط بان گلستان، اظهار کرد: ساعت ۱۰ صبح امروز (یکشنبه) دو محیط‌بان گلستانی در منطقه کل بستان درازنو شهرستان کردکوی در مأموریت گشت و کنترل گاو بانگی به مورد مشکوکی برخورد می‌کنند.

وی افزود: آن‌ها صدایی می‌شوند که احساس می‌کنند شکارچیان غیرمجاز در منطقه حضور دارند که حین گشت زنی یکی از آن‌ها از صخره به پایین پرت می‌شود.

مدیر روابط عمومی محیط‌زیست استان گلستان ادامه داد: خوشبختانه حال عمومی محیط‌بان رضا راییجی خوب است.

وی اضافه کرد: این محیط‌بان هم‌اکنون در بیمارستان امیرالمؤمنین کردکوی بستری‌شده و تحت درمان است.

دباغیان یادآور شد: در این حادثه کتف محیط‌بان راییجی آسیب‌دیده و ظاهراً پای راست وی نیز شکسته است.

مدیر روابط عمومی محیط‌زیست استان گلستان خاطرنشان کرد: جنگل‌های استان زیستگاه گونه‌های جانوری مختلفی است که مرال به‌عنوان یک‌گونه بومی و منحصربه‌فرد از پستانداران حمایت‌شده‌ای است که در این جنگل‌ها زندگی می‌کند.

وی تصریح کرد: این‌گونه ارزشمند در فصل جفت‌گیری که از اواسط شهریور آغاز و تا اواخر مهرماه ادامه دارد رفتارهای خاصی از خود بروز داده و با نعره‌هایی که سر می‌دهد مبادرت به ایجاد قلمرو برای خود می‌کند که به آن گاو بانگ می‌گویند و ماده‌ها را در قلمرو گرد هم آورده و به‌شدت از قلمرو در برابر نرهای دیگر حراست می‌کنند و اگر گوزن نر دیگری وارد آن محوطه شود صدایی می‌کند که بلافاصله گوزن صاحب قلمرو، خود را به او می‌رساند تا او را از منطقه خارج کند. به گفته دباغیان با توجه به این موارد در این زمان شکارچیان نیز با استفاده از وسایل خاصی صدای گوزن را تقلید می‌کنند و گوزن‌های نر را به‌راحتی به‌طرف خود می‌کشند و آن‌ها را شکار می‌کنند.

وی بیان کرد: بر این اساس اداره کل حفاظت محیط‌زیست گلستان هرساله با برپایی چادرهای گاو بانگی در نقاط مختلف زیستگاهی این‌گونه حمایت‌شده، اقدام به حفاظت از نسل آن و همچنین سرشماری این حیوان حمایت‌شده و ارزشمند می‌کند.