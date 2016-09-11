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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۵۹

فرمانده انتظامی استان گیلان:

اعتماد مردم به نیروی انتظامی بزرگترین سرمایه برای ایجاد امنیت است

اعتماد مردم به نیروی انتظامی بزرگترین سرمایه برای ایجاد امنیت است

آستارا - فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به نقش اعتماد مردمی به پلیس در پیشبرد اهداف انتظامی در جامعه گفت: اعتماد مردم به نیروی انتظامی بزرگترین سرمایه پلیس بوده و زمینه ساز امنیت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدرضا میر حیدری عصر یکشنبه درجلسه ارتباط مردم شهرستان مرزی بندر آستارا با مسئولین انتظامی استان گیلان با بیان اینکه امنیت و آرامش مبنای تصمیم گیری و برنامه ریزی برای آینده کشور است، اظهار کرد: نیروی انتظامی با تحمل سختی ها شهدای زیادی داده است تا به آرمان های بلند امام خمینی (ره)، رهبری و اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و انقلاب و حیثیت مملکت لطمه ای وارد نشود.

وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی همواره در خدمت مردم بوده است، گفت: مجموعه نیروی انتظامی حافظ مقتدر نظام  بوده و با فعالیت مثبت خود ایران اسلامی را به یکی از کشورهای امن منطقه و جهان تبدیل کرده است.

میر حیدری بر ضرورت تعامل، مشارکت و همکاری بین مردم و نیروی انتظامی تاکید کرد و افزود: مردم نیروی انتظامی را در اجرای طرح های مختلف انتظامی در راستای برقراری و استمرار امنیت مطلوب یاری دهند.

فرمانده انتظامی استان گیلان با اشاره به اینکه قدر امنیت در فقدان آن مشخص می شود، تصریح کرد: تامین امنیت در جامعه تنها وظیفه نیروی انتظامی نیست بلکه تمام دستگاه ها و نهادها باید در راستای تامین امنیت جامعه تلاش کنند.  

میر حیدری تصریح کرد: فرهنگ و همکاری مردم نقش نخست را در تامین امنیت جامعه رقم می زند.

وی به امنیت مطلوب شهرستان مرزی بندر آستارا به عنوان یک شهرستان گردشگر پذیر استان گیلان و جمعیت شناور گردشگر داخلی و خارجی اشاره  کرد و گفت:  شهرستان مرزی آستارا در سطح بالای امنیتی قرار دارد و مهمانان بدون نگرانی از محیط های باز و پارک ها برای اقامت استفاده می کنند.

فرمانده انتظامی استان گیلان خاطر نشان کرد : نیروی انتظامی برای امنیت مردم سینه سپر می کند و در برقراری امنیت رویکرد مردم محور دارد.

وی تصریح کرد: اعتماد مردم به نیروی انتظامی بزرگترین سرمایه پلیس است.

کد مطلب 3767210

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