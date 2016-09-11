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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۲۵

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

زادعلی اصغری: خوشحالم گل زدم/ رونالدینیو شبیه به ایرانی‌هاست!

زادعلی اصغری: خوشحالم گل زدم/ رونالدینیو شبیه به ایرانی‌هاست!

مهاجم تیم فوتبال پنج نفره ایران با اشاره به دیدار این تیم در بازیهای پارالمپیک برابر مراکش گفت: بازی سنگین و پر استرسی را پشت سر گذاشتیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، بهزاد زادعلی اصغری پس از پیروزی تیم فوتبال 5 نفره مقابل مراکش گفت: بازی سنگین و پر استرسی بود چون نیاز به سه امتیاز این بازی داشتیم. ما بازی قبل امتیاز از دست دادیم و باید مراکش را می بردیم.

وی افزود: خوشحالم که ائمه دستمان را گرفتند و موفق شدیم با پیروزی زمین را ترک کنیم و برای صعود امیدوار باشیم.

زننده گل دوم تیم ایران اظهار داشت: سعی کردم بیشتر گل بزنم. بدشانسی آوردم و یکی از توپ هایم هم به تیر خورد.

زادعلی اصغری که به خاطر تکنیکش از سوی تماشاگران حاضر در ورزشگاه با رونالدینیو مقایسه شد، به این موضوع چنین واکنش نشان داد: اینها بیشتر شبیه بازیکنان ما هستند. مثلا علی کریمی و علی دایی. من همیشه مشوق خودم را بازیکنان ایرانی می دانم. درنهایت خوشحالم که درخشیدم و گل زدم.

کد مطلب 3767226
رضا خسروي

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