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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۳۳

مدرسه یک کلاسه در روستای هلان شهرستان اهرافتتاح شد

مدرسه یک کلاسه در روستای هلان شهرستان اهرافتتاح شد

اهر - در مراسمی با حضور مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی و امام جمعه، فرماندار و مسئولان شهرستان اهر، مدرسه یک کلاسه در روستای هلان شهرستان اهر افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این واحد آموزشی روستای هلان که در اثر زلزله سال ۹۱ ارسباران تخریب شده بود، بدون اینکه اعتبارات دولتی اختصاص یابد و با کمک خیران و با همت اعضای سازمان جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان اهر، در ۲۵ روز احداث و در اختیار دانش آموزان روستای هلان قرار گرفت.

برای احداث این واحد آموزشی، ۱۴۰ میلیون ریال هزینه شده است.

عصر امروز یک شنبه در این مراسم سعید کنعانی مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی، سید محمد عابدی فرماندار شهرستان اهر و فیض اله محمدیان رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان اهر ضمن اشاره به نقش جمعیت هلال احمر در امدادرسانی در حوادث، از آمادگی جمعیت هلال احمر در جهت محرومیت زدایی در مناطق روستایی و دور افتاده در کنار سایر ادارات خدمات رسان خبر دادند.

کد مطلب 3767229

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