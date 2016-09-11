برتری استقلال برابر ماشین سازی در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر عصر امروز یکشنبه بین تیم های استقلال تهران و ماشین سازی برگزار شد که نیمه اول این دیدار با برتری یک بر صفر آبی های تهران به پایان رسید. کاوه رضایی(8) برای استقلال گل زد.

در این دیدار که در ورزشگاه آزادی و با حضور کم تعداد هواداران برگزار شد، استقلال نمایشی متفاوت با دیدارهای گذشته داشت و در نیمه اول صاحب موقعیت های پرتعدادی برای گلزنی شد که تنها یک بار از این موقعیت ها استفاده کرد.

شاگردان علیرضا منصوریان که با گل زودهنگام کاوه رضایی در دقیقه هشت از حریف پیش افتاده بودند در نیمه اول می توانستند سه گل دیگر را هم وارد دروازه تیم تبریزی کنند اما کم دقتی مهاجمان آبی و البته درخشش دروازه بان ماشین سازی مانع از افزایش تعداد گل در این نیمه شد.

البته ماشین سازی تبریز هم در نیمه اول یک بار توپ را به تیر دروازه سیدمهدی رحمتی زد اما در مجموع حرفی برای گفتن نداشت و این استقلال بود که تیم برتر میدان بود و موقعیت های گلزنی زیادی را خلق کرد.