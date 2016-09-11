پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس درمزار شهدای کرمانشاه تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی و پرفیض دعای عرفه امروز یکشنبه با حضور گسترده و پرشور مردم مومن و خداجوی در جوار گلزار شهدای کرمانشاه برگزار شد.

تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام دفاع مقدس در میان استقبال باشکوه کرمانشاهیان در گلزار شهدا صورت گرفت.

محبان اهل بیت(ع) با حضور گسترده و باشکوه خود در مراسم پرفیض دعای عرفه، عشق و ارادت خود به خاندان عصمت و طهارت را ابراز داشتند.

دعای پرفیض عرفه در حالی برگزار شد که یک شهید گمنام مهمان دوستداران و عاشقان اباعبدالله الحسین(ع) بود.

شهرستان اسلام آبادغرب و مرز خسروی نیز امروز معطر به عطر دعای عرفه و شهدای والامقام دفاع مقدس بودند.