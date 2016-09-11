ارس پتانسیل تصاحب بازار کشاورزی روسیه را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محسن خادم عرب باغی در جشنواره انار و انجیر در نوردوز با تاکید بر لزوم نهادینه سازی علوم کشاورزی نوین، گفت: برای حضور در صحنه رقابت اقتصادی در عرصه کشاورزی و تصاحب بازارهای بزرگی همچون روسیه، باید استانداردهای بین المللی کاشت، داشت و برداشت رعایت شود.

وی افزود: معضل اصلی محصولات کشاورزی ایران تولید به روش های سنتی و نبود زیرساخت های حمل و نقل مدرن است.

وی با بیان اینکه آب و هوای مناسب، خاک حاصلخیز و آب فراوان نیازهای اصلی صنعت کشاورزی است، گفت: نیازهای اصلی صنعت کشاورزی در این منطقه وجود دارد و باید با راه اندازی صنایع تبدیلی و ایجاد ارزش افزوده، گام های موثری برای توسعه و رونق این صنعت برداشته شود.