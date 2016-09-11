۲۵۰۰ میلیارد ریال برای دشت هادیشهر اختصاص یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد حسن نژاد در جشنواره انار و انجیر در نوردوز با اعلام این خبر افزود: در حالیکه کل بودجه شهرستان جلفا ۶۰ میلیارد ریال بوده و در ۱۰ سال گذشته ۵۷۰ میلیارد ریال برای پروژه آب ارس و دشت هادیشهر اختصاص یافته بود، با لطف مقام معظم رهبری، امسال این رقم ۴۰ برابر شده است.

وی همچنین وجود منطقه آزاد ارس را نعمتی بزرگ برای آبادانی منطقه دانست و گفت: اختصاص دو هزار میلیارد ریال اعتبار از سوی سازمان منطقه آزاد ارس برای پروژه های مختلف عمرانی، زیربنایی، انرژی، حمل و نقل و سایر زمینه ها موجب شده شهرستان جلفا چهره ای بسیار متفاوت نسبت به شهرهای دیگر داشته باشد.

حسن نژاد ضمن ابراز امیدواری برای آغاز عملیات اجرایی فرودگاه ارس، خواستار اختصاص بودجه به پروژه های مناطق جدید الحاق شده به ارس شد و گفت: با وجود مشکل قانونی برای اختصاص بودجه ملی به پروژه های عمرانی و راهسازی بین مناطق منفصل در مناطق آزاد و الحاق هادیشهر، هرزندات، ایری و سیه رود به ارس، تامین بودجه این پروژه ها برعهده سازمان منطقه آزاد ارس خواهد بود.

وی بر همکاری برای راه اندازی معدن مسجد داغی تاکید کرد و گفت: پیمانکار معدن مسجد داغی با ۲۵ هزار میلیارد ریال برنده مناقصه این پروژه شده و باید با همکاری همه دستگاه های اجرایی شاهد رونق بیش از پیش فعالیت های اقتصادی و اشتغالزایی در این منطقه باشیم.

چهارمین جشنواره انار و اولین جشنواره برداشت انجیر در مرکز نوردوز منطقه آزاد ارس با مشارکت سازمان منطقه آزاد ارس و سازمان جهاد کشاورزی برگزار شد. شهرستان جلفا دارای ۲۰۰ هکتار باغات انار و ۳۷ هکتار باغ های انجیر می باشد.