حمایت حزب الله لبنان از توافق آتش بس در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای از توافق آتش بس در سوریه حمایت کرد.

به گزارش المنار، حزب الله لبنان از توافق حاصله میان روسیه و آمریکا در خصوص آتش بس در سوریه که به مدت یک هفته به درگیری ها در حلب خاتمه می دهد، حمایت کرد.

بر این اساس، مقاومت اسلامی حزب الله لبنان در ادامه تصریح کرد که متحدین سوریه به پیروی از فرماندهی مرکزی ارتش سوریه و تصمیمات اتخاذ شده دولت این کشور درخصوص آتش بس متعهد هستند.

جنبش مقاومت وعده داد تا به مبارزه با گروه تروریستی داعش و جبهه فتح الشام (جبهه النصره سابق) به عنوان گروه های تروریستی ادامه دهد.

همچنین مبارزان حزب الله حق هر گونه دفاع در برابر حملات احتمالی در طول این دوره را برای خود محفوظ دانسته اند.

لازم به ذکر است، رسانه های جمعی روز گذشته از توافق میان وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه پیرامون توافق آتش بس در سوریه خبر دادند.

بر اساس توافق حاصله که دولت سوریه نیز روز گذشته حمایت خود را از آن اعلام کرد؛ آتش بس جدید و سراسری سوریه از فردا (روز دوشنبه) برقرار خواهد شد.