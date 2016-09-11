به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ریودوژانیرو، در ادامه رقابت‌های روز چهارم پارالمپیک ریو، فینال پرتاب وزنه مردان برگزار شد و دو نماینده ایران یعنی محسن کائیدی و سیامک صالح‌فرج‌زاده به رقابت با حریفان خود پرداختند.

محسن کائیدی که به عنوان اولین نفر در گروه اقدام به پرتاب کرد نتوانست رکوردهای خوب خود را تکرار کند و بهترین پرتابش به میزان ۱۰.۷۰ متر به ثبت رسید.

سیامک صالح‌فرج‌زاده که رکورد جهان را با پرتابی به میزان ۱۱.۵۲ متر در اختیار دارد نیز نتوانست به رکورد خود نزدیک شود و با رکوردی معادل ۱۰.۶۵ متر به کار خود پایان داد.

کائیدی و صالح‌فرج‌زاده در پایان به ترتیب در رده‌های پنجم و ششم قرار گرفتند. در این ماده عزالدین نوئری از مراکش با پرتابی به میزان ۱۱.۲۸ به مدال طلا دست یافت و نمایندگان قطر و کلمبیا در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک از روز ۱۸ شهریورماه با حضور بیش از ۴۰۰۰ ورزشکار از ۱۶۰ کشور جهان و در ۲۳ رشته ورزشی به میزبانی ریودوژانیرو آغاز شده و تا روز ۲۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت. کاروان ورزش ایران با عنوان «منا» متشکل از ۱۱۱ ورزشکار در ۱۲ رشته ورزشی در این بازیها حضور دارد.

مدال آوران ایران به شرح زیر هستند:

مدال طلا:

ساره جوانمردی – در تفنگ 10 متر

مدال نقره:

علیرضا قلعه ناصر - پرتاب دیسک

سامان پاکباز - پرتاب وزنه