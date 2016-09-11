به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی اردبیل، جهانگیر شهبازی اضافه کرد: آمار، به عنوان اساس و پایه برنامه ریزی در دنیای پیشرفته کنونی از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است اما این علم شش هزار ساله در گردشگری ما در محاق بی توجهی فرو رفته است.

وی با اشاره به لزوم تنظیم سیستم جامع آماری در راستای ارتقای جایگاه گردشگری و شکوفایی استعدادهای بی نظیر آن ادامه داد: ورود سرعین به مقصد و آمار گردشگری جهان در گرو وجود سیستم جامع آماری است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی سرعین افزود: در صورتی که حجم عظیم ورود مسافران و گردشگران به شهر سرعین احصاء و بر اساس سیستم آماری جامع، دقیق و قابل استناد تجزیه، تحلیل و ارائه شود، می توان امید داشت که سرعین با ورود به آمارهای جهانی تبدیل به یکی از مقاصد گردشگری جهان شود.

وی بیان داشت: متاسفانه در گردشگری کشورمان، سامانه ای پیشرفته که وقایع و رخدادهای گردشگری به ویژه میزان آمار خیل عظیم مسافرن را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه آن را احصاء کند، عملا وجود ندارد و این موضوع پاشنه آشیل گردشگری ما شده است.

شهبازی با بیان اینکه امروزه تمامی آماری که در حوزه گردشگری اعلام می شود تقریبی و تخمینی است و تقریبا هیچ آمار متقن و مستندی در این حوزه وجود ندارد، ادامه داد: اگر آمار دقیقی وجود داشته باشد راه برای رفع نقاط ضعف و برنامه ریزی منسجم و اصولی باز خواهد شد.